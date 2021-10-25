Раніше телескоп Hubble спостерігав за цією галактикою 20 років тому.

Телескоп Hubble зробив яскраве фото спіральної галактики з перемичкою NGC 2903, яка знаходиться в сузір'ї Лева.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) і вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS).

Читайте такожТелескоп Hubble зробив фото величної галактики з аномально швидким народженням зірок

Зазначається, що раніше, у 2001 році, Hubble вже спостерігав за цією галактикою. Однак тоді на ньому ще не були встановлені камери WFC3 і ACS, які разом охоплюють широкий діапазон довжин хвиль ультрафіолетового, оптичного та інфрачервоного випромінювання. Тож, фото 2021 року може похвалитися більш високою роздільною здатністю, а це означає, NGC 2903 видно деталізованіше, ніж на знімку 2001 року.

Відкривачем галактики NGC 2903 є Фрідріх Вільгельм Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом 16 листопада 1784. Вона розташована на відстані приблизно 30 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій