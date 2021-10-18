Гравітаційна суперечка між двома галактиками приречена закінчитися катастрофічно для меншої з них.

Телескоп Hubble зробив фото пари взаємодіючих галактик під спільною назвою Arp 86.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, Arp 86 складається з двох галактик - NGC 7752 і NGC 7753.

Вони розташовані приблизно в 220 мільйонах світлових років від Землі у сузір’ї Пегас (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

NGC 7753 - це велика спіральна галактика з невеликим ядром, яка домінує на зробленому телескопом "Хаббл" знімку, а галактика з перегородками NGC 7752 є його меншим супутником.

"Гравітаційна суперечка між двома галактиками приречена закінчитися катастрофічно для NGC 7752. Зрештою вона або буде викинута в міжгалактичний простір, або її повністю поглине набагато більший сусід", - розповіли астрономи.

Менша галактика майже приєднана до NGC 7753, і саме ця особливість дозволила внести цю пару в Атлас пекулярних галактик під спільною назвою Arp 86, складений астрономом Халтоном Арпом у 1966 році. Усього в цьому Атласі представлено 338 галактик.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

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За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій