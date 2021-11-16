Росія заперечує, що уламки знищеного супутника становили загрозу МКС.

Росія підтвердила, що збила на орбіті радянський супутник "Целина-Д", проте стверджує, що уламки не несли загрозу для Міжнародної космічної станції, про що заявляли у Держдепі США.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Недіючий супутник СРСР перебував на орбіті з 1982 року.

Уламки, йдеться у заяві оборонного відомства РФ, внесли у головний каталог вітчизняної системи контролю космічного простору й одразу взяли на супровід, поки фрагменти не зруйнуються.

Читайте такожУ Єгипті археологи знайшли один з храмів Сонця віком понад 4 тисячі роківУ Росії посилаються на подібний досвід США, Китаю та Індії.

Раніше офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що РФ випробувала протисупутникову зброю, після чого на орбіті Землі утворилися уламки, що несуть загрозу для Міжнародної космічної станції.

Внаслідок збиття супутника утворилося 1,5 тис. фрагментів космічного сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших уламків, котрі "зараз становлять загрозу інтересам усіх народів".

Однак у понеділок російське космічне агентство "Роскосмос" повідомило з посиланням на дані американського Центру управління польотом, що МКС загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися в кораблях "Союз" і Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися. Пізніше "Роскосмос" повідомив, що загроза зіткнення минула.

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Автор: Яна Ставська