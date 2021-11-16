Російські випробування значно збільшили ризик для екіпажу на МКС, а так само для інших польотів людини в космос.

Росія випробувала протисупутникову зброю, після чого на орбіті Землі утворилися уламки, що несуть загрозу для Міжнародної космічної станції.

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає BBC.

За його словами, Росія за допомогою протисупутникової ракети збила один зі своїх старих супутників. Внаслідок цього утворилося 1,5 тис. фрагментів космічного сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших уламків, котрі "зараз становлять загрозу інтересам усіх народів".

"Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стабільності космосу та явно демонструє, що російські заяви проти мілітаризації космосу нещирі й лицемірні", - сказав Прайс.

У Москві поки не відповіли на заяви Вашингтона.

Однак у понеділок російське космічне агентство "Роскосмос" повідомило з посиланням на дані американського Центру управління польотом, що МКС загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися в кораблях "Союз" і Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися. Пізніше "Роскосмос" повідомив, що загроза зіткнення минула.

"Зараз екіпаж Міжнародної космічної станції штатно виконує роботи згідно з програмою польоту. Орбіта об'єкта, через який екіпаж сьогодні був змушений згідно зі штатними процедурами перейти в космічні кораблі, віддалилася від орбіти МКС, станція знаходиться в зеленій зоні", - зазначили в "Роскосмосі".

За словами Прайса, випробування "значно збільшили ризик для астронавтів і космонавтів на МКС, так само як інші польоти людини в космос".

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Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі також повідомив про російські протисупутникові випробування і підкреслив, що Москва заздалегідь не попередила про них Вашингтон.

"Ми уважно спостерігаємо за засобами, які Росія, імовірно, намагається розробити. Вони можуть становити загрозу не лише інтересам нашої національної безпеки, а й безпеці інших космічних держав", - сказав Кірбі.

Він також додав, що США давно пропонують розробити міжнародні норми безпечного використання космосу.

Що збили росіяни в космосі

За даними американської компанії Seradata, яка відстежує рух об'єктів в космосі, в ході російських випробувань був збитий старий радянський супутник "Космос-1408". Це апарат класу "Цілина", призначений для радіотехнічної розвідки. Він був запущений в 1982 році й не працював протягом десятиліть.

"Після влучення, імовірно, стався вибух, що призвів до появи "сміттєвої хмари", яка й призвела до задіяння протоколів безпеки на МКС", - зазначили в Seradata.

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Відзначимо, що це не перший подібний випадок.

Так, у 2007 році Китай знищив власний метеорологічний супутник, в результаті чого утворилося більш як 2 тис. уламків, які можна відстежити. Це сміття досі заважає космічним проектам усіх країн світу.

У 2019 році Індія збила власний супутник, що знаходився на низькій навколоземній орбіті, і оголосила себе космічною державою. Але теж поставила під загрозу МКС та інші апарати.

Влітку 2020 року США і Велика Британія заявляли, що Росія провела випробування протисупутникової зброї. Після виходу на орбіту російського супутника-інспектора "Космос-2543" від нього в напрямку іншого російського супутника відокремився невеликий об'єкт. У США його називають "снарядом", але в Росії стверджують, що це був якийсь "малий космічний апарат", який перевіряв роботу іншого супутника на орбіті.

Цей випадок у США пов'язують з іншим, який стався у 2017 році. Тоді російський апарат здійснював маневри поблизу американського супутника. У США вважають, що в обох випадках Росія випробовувала протисупутникову зброю, і що це демонструє справжні наміри Росії щодо нерозміщення зброї в космосі.

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Автор: Олександр Топчій