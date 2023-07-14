Місяцехід повинен приземлитися в районі південного полюса Місяця, який має особливий інтерес для вчених.

Індійське космічне агентство успішно запустило ракету, яка повинна доставили місяцехід на південний полюс Місяць.

Як повідомляє Independent, місія Chandrayaan-3 з посадковим модулем і всюдиходом стартувала о 14:35 за місцевим часом на борту ракети LVM3 з головного індійського космодрому Шріхарікота в південному штаті Андхра-Прадеш.

Пізніше Індійська організація космічних досліджень (ISRO) підтвердила, що космічний корабель успішно вийшов на заплановану орбіту навколо Землі. Після ряду ретельно спланованих маневрів в найближчі дні очікується, що апарат приземлиться біля південного полюса Місяця 23 серпня.

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Успішна посадка зробить Індію лише четвертою країною після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю, яка посадить зонд на Місяць, і першою, хто зробить це поблизу південного полюса Місяця.

Цей регіон представляє особливий інтерес для космічних агентств та приватних компаній через підтверджену присутність водяного льоду, який може підтримувати потенційні місячні місії з видобутку корисних копалин та місячні бази.

Серед приладів на борту посадкового модуля є зонд для вимірювання теплових властивостей поверхні Місяця і прилад для вимірювання місячної сейсмічної активності.

Марсохід і посадковий модуль будуть проводити далекомірні дослідження й аналізувати газове та плазмове середовище Місяця.

Граніт на Місяці

Як повідомляв УНІАН, зовсім недвно вчені знайшли на Місяці граніт. Він в достатку зустрічається на Землі, але вкрай рідко - в інших частинах Сонячної системи.

Виявлення граніту на Місяці свідчить, як вважають вчені, про наявність вулканів на нашому супутнику, які ми ніколи раніше не бачили.

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