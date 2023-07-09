Граніту вдосталь зустрічається на Землі, але вкрай рідко - в інших частинах Сонячної системи, оскільки для його формування потрібні особливі умови.

Під поверхнею Місяця була виявлена масивна брила стародавнього граніту, що свідчить про тип вулканізму, якого ніколи раніше там не бачили.

Аналіз припускає, що ця глибоко закопана гігантська маса затверділої магми (або батоліту) відклалася близько 3,5 мільярдів років тому. Ми спостерігаємо це на Землі досить часто, але планетарні вчені з нетерпінням чекають, щоб спостерігати це на Місяці. Про це пише Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

"Будь-яке велике тіло граніту, яке ми знаходимо на Землі, використовувалося для живлення великого скупчення вулканів, так само як велика система сьогодні живить вулкани Каскад на північному заході Тихого океану. Батоліти набагато більші за вулкани, якими вони живляться на поверхні. Наприклад, гори Сьєрра-Невада - це батоліти, що залишилися від вулканічного ланцюга на заході Сполучених Штатів, яка існувала багато років тому", - говорить планетолог Метью Сіглер із Південного методистського університету та Інституту планетарної науки.

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Граніт в достатку зустрічається на Землі, але вкрай рідко - в інших частинах Сонячної системи, оскільки для його формування потрібні особливі умови.

Ці умови включають велику кількість рідкої води та тектоніку плит, які допомагають розплавляти та переробляти матеріал у земній корі планети. Для виробництва граніту потрібен багатоступеневий переплав базальтової породи або фракціонування кристалів у рідкому базальті.

Але на Місяці немає ні води в рідкому стані, ні тектоніки плит.

Тим не менш, під вулканічною областю поблизу Північного полюса на зворотному боці Місяця, відомого як Комптон-Белькович, мікрохвильові прилади на китайських орбітах "Чан'е-1" і "Чан'е-2" зафіксували щось дивне. Вони виявили аномальне тепло, приблизно в 20 разів вище, ніж у середньому для місячного нагір'я.

Дослідникам вдалося проаналізувати загальнодоступні дані китайського національного космічного управління, і отримані результати їх здивували.

"Ми виявили, що один із передбачуваних вулканів, відомий як Комптон-Белькович, повністю світився в мікрохвильовому діапазоні. Це означає, що воно гаряче, не обов'язково на поверхні, як ви бачите в інфрачервоному діапазоні, а й під поверхнею. Єдиний спосіб пояснити це - додаткове тепло, що надходить звідкись під об'єктом у глибшій місячній корі. Таким чином, Комптон-Белькович, який вважається вулканом, також приховує під собою велике джерело тепла", - говорить Зіглер.

Комптон-Белькович примітний тим, що в цьому регіоні багато торію, продукту радіоактивного розпаду. Аналіз Зіглера та його колег вказує на те, що радіоактивні елементи в гранітній матриці, імовірно, є джерелом тепла під нею.

Ця гранітна матриця також набагато більша, ніж очікували вчені - близько 50 кілометрів у діаметрі.

Дослідники кажуть, що це свідчить про те, що система магматичних каналів, котра еволюціонувала, є набагато більшою, ніж очікувалося для Місяця.

Такій великій системі потрібна одна з трьох речей: великий мантійний шлейф (або плюм), що живиться магмою зсередини Місяця; аномально волога кишеня всередині Місяця в цьому місці; або ділянка елементів, яка може забезпечити достатню кількість радіогенного матеріалу для виробництва необхідної кількості тепла для послідовного повторного плавлення.

Усі три передбачають великомасштабні композиційні невідповідності всередині Місяця, які необхідно пояснити.

"Якщо у вас немає води, для виробництва граніту потрібні екстремальні ситуації. Отже, ось є система без води і без тектоніки плит - але у вас є граніт. Чи була на Місяці вода - хоча б у цьому місці? Або вона була просто особливо гарячою?", - каже Сіглер.

Інші дослідження Місяця

Як повідомляв УНІАН, раніше китайський місяцехід "Юйту-2" виявив щось цікаве на зворотному боці Місяця. Зображення об'єкта було розмитим і викликало чимало теорій, здалеку він нагадує хатину.

Пізніше апарат зміг наблизитися і визначив, що це насправді. Зблизька виявилося, що загадковим об'єктом насправді виявився всього лише камінь, а ідеальна геометрична форма була грою світла, тіні й кута зйомки.

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