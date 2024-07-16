Зазначається, що зміна тривалості дня становить мілісекунди, але цього достатньо, щоб потенційно порушити інтернет-трафік і не тільки.

Кліматична криза призводить до збільшення тривалості кожного дня, оскільки масове танення полярних льодів змінює форму планети, пише The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане в Працях Національної академії наук США.

За словами вчених, це явище є яскравою демонстрацією того, як дії людства перетворюють Землю, конкуруючи з природними процесами, що існували протягом мільярдів років.

Зазначається, що зміна тривалості дня становить мілісекунди, але цього достатньо, щоб потенційно порушити інтернет-трафік, фінансові транзакції та GPS-навігацію, всі з яких залежать від точного хронометражу.

Відео дня

"Тривалість земного дня неухильно збільшувалася протягом геологічного часу через гравітаційний опір Місяця, що впливає на океани і сушу планети. Однак танення льодовикових щитів Гренландії та Антарктики через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, призвело до перерозподілу води, що зберігається у високих широтах, у світові океани, що призвело до збільшення кількості води в морях ближче до екватора. Це робить Землю більш сплюснутою або товщою, сповільнюючи обертання планети і ще більше подовжуючи день", - ідеться в статті.

Планетарний вплив людства також було нещодавно продемонстровано дослідженнями, які показали, що перерозподіл води призвів до переміщення осі обертання Землі - північного і південного полюсів. Інша робота вчених показала, що викиди вуглецю людством скорочують стратосферу.

"Ми можемо бачити наш вплив як людей на всю систему Землі, не тільки локальний, наприклад, підвищення температури, а й дійсно фундаментальний. Через викиди вуглекислого газу ми зробили це всього за 100 або 200 років. Але ж подібні процеси раніше тривали мільярди років, і це вражає".

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що внутрішнє ядро Землі сповільнюється, дні можуть стати довшими.

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