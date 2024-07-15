Друга за величиною економіка світу бореться з борговою кризою у сфері нерухомості, ослабленням споживання, старінням населення і геополітичною напруженістю

Темпи зростання економіки Китаю виявилися повільнішими, ніж очікувалося. Друга за величиною економіка світу у квітні-червні зросла на 4,7% порівняно з попереднім роком, але цей результат нижчий за 5,3% зростання в попередньому кварталі.

Видання The guardian пише, що економісти прогнозували на цей квартал зростання в 5,1%, але прогнози не виправдалися.

Сектор нерухомості продовжує відступати, а загальний обсяг продажів нових комерційних будівель знизився на 25% у першій половині 2024 року. Роздрібні продажі в червні знизилися на 0,12% порівняно з травнем, що свідчить про слабкі споживчі настрої, які можуть ускладнити досягнення Китаєм цільового показника зростання ВВП за весь рік на рівні близько 5%.

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Відносно слабкий квартальний результат був підкріплений рекордним профіцитом торговельного балансу в розмірі майже 100 мільярдів доларів тільки в червні, оскільки надлишки промислових товарів були відправлені за кордон. Загроза підвищення торгових бар'єрів посилює тиск на китайських лідерів, вимагаючи відновлення зростання всередині країни.

На думку аналітиків, Пекін має вжити рішучих заходів з реформування сектору нерухомості, послабити обмеження на внутрішню міграцію, збільшити кількість висококваліфікованих робочих місць для випускників і змінити податкову систему, щоб полегшити борг місцевих органів влади.

Але "швидше за все" масштабних реформ не буде. Замість них варто очікувати "скромну політику, яка розширить високотехнологічне виробництво і надасть підтримку житловому будівництву".

Економічна невизначеність підживлює порочне коло, внаслідок чого споживання залишається на впертому низькому рівні. Серед найгостріших проблем, що стоять перед економікою, - обложений сектор нерухомості, який тривалий час слугував ключовим двигуном зростання, але тепер загруз у боргах, а кільком провідним компаніям загрожує ліквідація.

В останні місяці влада зробила кроки, щоб послабити тиск на забудовників і відновити довіру, зокрема заохочуючи місцеві органи влади до викупу непроданих будинків.

Старший економіст NAB Джерард Бург сказав, що сектор нерухомості скорочувався в річному обчисленні протягом останніх 28 місяців. Інвестиції в нерухомість впали на 7,4%, прискорившись порівняно з травневим зниженням на 4,7% роком раніше.

"Умови в секторі житлової нерухомості Китаю залишаються загалом негативними - продажі в червні впали на 14,3% у річному обчисленні, а початок будівництва скоротився на 18,3%", - сказав Бург.

Роздрібні продажі в червні за вирахуванням інфляції виявилися на 1,8% вищими, ніж у тому ж місяці 2023 року. Це найслабший результат із грудня 2022 року, коли вплив мали наслідки пандемії Covid-19.

Торгові війни ЄС і Китаю - останні новини

Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з акумуляторами з Китаю. До того ж ЄС розробляє плани із запровадження митних тарифів на дешеві товари, куплені в китайських онлайн-магазинах Temu і AliExpress, а також у роздрібному магазині одягу Shein, щоб зупинити потік неякісних товарів із Китаю до ЄС.

Зі свого боку Китай проводить антидемпінгове розслідування щодо європейської коньячної промисловості у відповідь на дії Євросоюзу.

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