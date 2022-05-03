Останній дзвінок 2022 може переноситися через велику перерву в навчанні.

Кінець навчального року - це завжди складний період для шкіл. Але цього року останній дзвоник пройде в умовах війни. УНІАН розповість, коли закінчиться нинішній навчальний рік, і як випускникам виставлятимуть оцінки цього року.

Раніше УНІАН розповідав, якою буде вступна кампанія 2022 під час війни.

Як працюють школи під час війни

Як повідомляє міністр освіти Сергій Шкарлет, на початку травня школи в 14 областях України навчаються дистанційно, в 4 областях - частково дистанційно і очно, ще в 7 областях - частково дистанційно або навчання призупинено. 88 тисяч дітей-переселенців долучилися до навчання в інших областях. 102 освітніх заклади повністю знищені через війну.

Коли закінчиться навчальний рік

Останній дзвоник у школах України має прозвучати 27 травня 2022 року. Однак дату закінчення навчального року кожен заклад встановлює самостійно. Школам рекомендовано закінчити семестр до 1 червня, але через війну терміни можуть змінюватися. У деяких школах через велику перерву в заняттях навчання може тривати влітку, щоб покрити всю програму.

Заходи з нагоди останнього дзвоника можуть бути проведені там, де це безпечно.

Навчальний рік 2022: як виставлятимуть оцінки та видаватимуть атестати

Як повідомляється на сайті zn.ua, оцінювання проходитиме за звичайною процедурою в тих школах, де вціліли документи. Якщо частина документів пропала, то оцінки будуть виставляти за результатами останнього семестру, про який є відомості. Якщо всі документи втрачені або знищена вся школа, учням виставлять оцінки за результатами письмової контрольної.

Якщо дитина деякий час навчалася за кордоном або в іншій школі, в атестаті будуть враховані всі оцінки, отримані нею в навчальному закладі.

Якщо дитина не мала можливості вчитися або більше половини уроків проводилися в дистанційному форматі, то вчителі будуть оцінювати предмет не в балах, а словами "зараховано/не зараховано".

Видавати атестати будуть приблизно в другій половині червня. Якщо документ про освіту втрачено, можна звернутися в школу з проханням видати дублікат. Діти з окупованих територій по можливості можуть приєднатися до будь-якої онлайн-школи і отримати атестат там.

Вас також можуть зацікавити новини: