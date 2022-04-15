Станом на сьогодні тестування не планують відтерміновувати – воно має відбутися у липні.

Цьогоріч українські школярі замість вже звичного ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ).

Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, математики та історії України. Організатори тестування розповіли, яким буде зміст завдань блоку НМТ з останньої.

Особливості тесту з історії України

Зміст завдань буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Вона охоплює всі теми, що передбачені у шкільному курсі цієї дисципліни, а саме:

Україна в роки Першої світової війни;

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

Відновлення незалежності України;

Становлення України як незалежної держави;

Творення нової України.

Зазначається, що в блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду: "Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.". Ці теми були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.

Усього в блоці НМТ з історії України 20 завдань, з-поміж яких:

15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

Як будуть оцінюватись завдання з історії України

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Наразі тестування не планують відтерміновувати – воно має відбутися у липні. Зареєструватися на спрощене ЗНО можна до 19 квітня.

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