ЗНО-2022 з історії України: завдання, структура, оцінювання / фото УНІАН

Цьогоріч українські школярі замість вже звичного ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ).

Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, математики та історії України. Організатори тестування розповіли, яким буде зміст завдань блоку НМТ з останньої.

Особливості тесту з історії України

Зміст завдань буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Вона охоплює всі теми, що передбачені у шкільному курсі цієї дисципліни, а саме:

  • Україна в роки Першої світової війни;
  • Початок Української революції;
  • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
  • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
  • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
  • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
  • Україна в роки Другої світової війни;
  • Україна в перші повоєнні роки;
  • Україна в умовах десталінізації;
  • Україна в період загострення кризи радянської системи;
  • Відновлення незалежності України;
  • Становлення України як незалежної держави;
  • Творення нової України.

Зазначається, що в блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду: "Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.". Ці теми були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України. 

Усього в блоці НМТ з історії України 20 завдань, з-поміж яких: 

  • 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари"). 

Як будуть оцінюватись завдання з історії України

По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.

Наразі тестування не планують відтерміновувати – воно має відбутися у липні. Зареєструватися на спрощене ЗНО можна до 19 квітня.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рашисти повністю розбомбили університет Каразіна, він "переїде" в більш безпечне місто.

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