Цьогоріч українські школярі замість вже звичного ЗНО здаватимуть його спрощений аналог, так званий Національний мультипредметний тест (НМТ).
Він пройде у комп’ютерному форматі й складатиметься із трьох блоків: української мови, математики та історії України. Організатори тестування розповіли, яким буде зміст завдань блоку НМТ з останньої.
Особливості тесту з історії України
Зміст завдань буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Вона охоплює всі теми, що передбачені у шкільному курсі цієї дисципліни, а саме:
- Україна в роки Першої світової війни;
- Початок Української революції;
- Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
- Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
- Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
- Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
- Україна в роки Другої світової війни;
- Україна в перші повоєнні роки;
- Україна в умовах десталінізації;
- Україна в період загострення кризи радянської системи;
- Відновлення незалежності України;
- Становлення України як незалежної держави;
- Творення нової України.
Зазначається, що в блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду: "Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.". Ці теми були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.
Усього в блоці НМТ з історії України 20 завдань, з-поміж яких:
- 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
Як будуть оцінюватись завдання з історії України
По 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.
Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.
Наразі тестування не планують відтерміновувати – воно має відбутися у липні. Зареєструватися на спрощене ЗНО можна до 19 квітня.
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