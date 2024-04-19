Ця комета пролітає повз Землю приблизно кожен 71 рік.

Зелена "комета диявола" повертається до австралійського неба, завдяки чому у людей є унікальний шанс побачити небесне тіло, який випадає раз у житті. Про це пише The Guardian.

Відомо, що комета, яка має назву 12P/Pons-Brooks, отримала прізвисько "комета диявола", адже виверження з її ядра нагадують два роги. Нещодавно прихильники "Зоряних воєн" взагалі назвали її Соколом Тисячоліття.

Також цю комету, ядро якої має діаметр 34 км, порівнюють з кометою Галлея, тому що вона пролітає повз Землю приблизно кожен 71 рік, в той час, як комета Галлея пролітає кожні 76 років. Крім того, вона теж має зелений відтінок через свою молекулярну структуру.

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Востаннє комету Галлея бачили у 1986 році під час того, як астрономи-аматори виходили на вулицю вночі, аби побачити її. Водночас її називають найвідомішою кометою, в NASA стверджують, що вона "вперше дала астрономам розуміння того, що комети можуть бути постійними гостями на нашому нічному небі".

За словами астрофізика з Австралійського національного університету Бреда Такера, попри те, що "комету диявола" зараз технічно важко помітити, впродовж наступного тижня вона стане чіткішою.

"Вона дуже низько в небі, але знаходиться майже поруч з Юпітером, тож якщо ви бачите Юпітер на західному небі, комета знаходиться поруч", - пояснив дослідник.

Астрофізики зауважують, що з наближенням до Сонця її крижане ядро та газовий слід стають гарячішими, що робить її вигляд більш помітним. Найяскравішою вона буде 22 квітня, проте, як каже Такер, знайти її буде складно, адже її може затьмарити повний місяць.

"Напевно, найкращим днем буде приблизно День Анзака. Це вже після повного місяця, але (комета - УНІАН) все ще яскрава і знаходиться трохи вище... отже, 25-го, а потім на наступних вихідних", - запевнив Такер.

Своєю чергою співдиректор Інституту космічних технологій і промисловості при Технологічному університеті Свінберна Ребекка Аллен повідомила, що комету буде видно неозброєним оком, проте спершу її можна буде побачити за допомогою бінокля або телескопа. Дослідник додала, що за цією кометою спостерігали впродовж століть, тому вона є частиною історії та особливою через свою яскравість.

"Під час своєї подорожі із зовнішньої Сонячної системи вона нагрівається, тому вивільняє більше газів. Зафіксовано навіть вибух, коли він різко підскочив у яскравості. Він зелений через двоатомний вуглець, дуже рідкісну форму вуглецю, яка є нестабільною, тому ви отримуєте його лише в дуже специфічних середовищах, де немає кисню - наприклад, на кометах", - зауважила Ребекка Аллен.

За інформацією NASA, колись люди думали, що комети - це "довговолосі зірки, які з'являються на небі несподівано і непередбачувано". Але тепер відомо, що вони є "залишками" від формування Сонячної системи мільярди років тому.

Де вже пролітала "комета диявола"

На початку квітня над небом США "комета диявола" вперше за 70 років пролетіла над Землею. Також її ще називають "Матір'ю драконів". Відомо, що така комета є дуже великою, навіть більшою за гору Еверест.

"Якщо ви не побачите комету 8 квітня, спробуйте ще раз у дні до 21 квітня, коли вона буде найближчою до Сонця і найяскравішою. З плином часу її шлях по небу наближатиметься до Юпітера, врешті-решт вона пройде повз нього і опиниться на лівому боці планети до 17 квітня", - розповіли у виданні Business Insider.

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