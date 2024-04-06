За словами експертів, ця комета матиме вигляд крихітної сірої плями.

На значній частині території США 8 квітня Місяць затьмарить Сонце, зануривши міста від Техасу до штату Мен на декілька хвилин у темряву. Водночас в цей час станеться ще одна неймовірна подія, за якою варто прослідкувати, а саме вперше за 71 рік комета 12P/Понс-Брукса, яку ще називають "Матір'ю драконів" або "кометою диявола", підійде відносно близько до Сонця. Хвилюватись немає причин, адже вона не зіткнеться із Землею. Про це пише Business Insider.

У виданні розповіли, що ця комета є надзвичайно великою, навіть більша за Еверест. Вона отримала своє прізвисько "комета диявола" через рогоподібні спалахи, які розташовані в її локальній хмарі газу, пилу та частинок льоду, що огортає тверде ядро комети туманною оболонкою.

Проте під час повного сонячного затемнення, коли Місяць повністю затьмарює Сонце, небо стає настільки темним, що в ньому ледве можна побачити "комету диявола" неозброєним оком, тому для цього варто використати бінокль або телескоп.

Відео дня

"Просто пам'ятайте, що під час сонячного затемнення ніколи не безпечно дивитися прямо на сонце без окулярів від затемнень або через фільтр сонячної лінзи. Єдиний виняток з цього правила - коротке вікно повного затемнення, яке триватиме кілька хвилин, і коли небо потемніє настільки, що можна буде побачити комету диявола, якщо небо буде достатньо чистим", - попередили автори матеріалу.

Водночас заступник виконавчого директора Королівського астрономічного товариства Роберт Мессі написав на своєму сайті, що ця комета, швидше за все, матиме вигляд крихітної сірої плями. Через це її буде важко побачити, тому не забудьте подивитися на короткі моменти повного зорепаду. Також крім "комети диявола" під час події буде багато інших вражаючих явищ, за якими варто простежити.

У публікації додали, що однією з переваг цієї комети є те, що вона кріовулканічна, тобто може досить часто вивергатися. Коли це відбувається, то хмара льоду і пилу, яка утворюється навколо неї, розширюється, за допомогою чого вона здається яскравішою. Тому якби сталося виверження під час повного сонячного затемнення, то це було б дивовижним видовищем.

"Однак, якщо ви не побачите комету 8 квітня, спробуйте ще раз у дні до 21 квітня, коли вона буде найближчою до Сонця і найяскравішою. З плином часу її шлях по небу наближатиметься до Юпітера, врешті-решт вона пройде повз нього і опиниться на лівому боці планети до 17 квітня", - порадили у матеріалі.

Сонячне затемнення: останні новини

Як писав УНІАН, сонячне затемнення у цьому місяці буде другим за рахунком в 2024 році. Ми розповіли, чим воно особливе, де та як його можна буде побачити та що радять астрологи не робити в цей час.

Також повідомлялось, що 25 березня відкривається весняний коридор затемнень, адже в цей день відбулося місячне затемнення, а 8 квітня відбудеться сонячне. Відомо, що період між цими датами називають коридором затемнень. За словами езотериків, такі затемнення можуть серйозно впливати на життя людей.

Вас також можуть зацікавити новини: