На МКС з Землі відправляться чотири астронавти, які проведуть там близько 6 місяців.

У п'ятницю, 23 квітня з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді стартує знакова місія SpaceX Crew 2.

Читайте такожМарсохід NASA вперше в історії отримав кисень з атмосфери Червоної планетиЦе перший запуск екіпажу Міжнародної космічної станції на ракеті-носії Falcon 9 і пілотованому кораблі Crew Dragon Endeavour приватної компанії SpaceX, які раніше вже використовувалися.

Крім того, це перший запуск в рамках американської програми комерційних космічних місій за участю міжнародних астронавтів-партнерів.

Цього разу на МКС з Землі відправляться чотири астронавти: Шейн Кімбро і Меган Макартур з НАСА, Томас Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хосіде з Японського агентства аерокосмічних досліджень. Вони пробудуть на станції близько 6 місяців.

"Потрапивши на борт станції, астронавти Crew-2 приділятимуть багато часу науці - в таких областях, як медичні технології, здоров'я людини і матеріали, корисні для життя на Землі. Космічна станція є унікальною науковою платформою, що дозволяє дослідникам з усього світу використовувати свої таланти в інноваційних експериментах. Там є інструменти, які відстежують клімат нашої рідної планети, зміни навколишнього середовища і стихійні лиха", - розповіли в NASA.

Початок польоту заплановано на 12:49 за Києвом. Пряма трансляція ведеться на офіційному каналі NASA в YouTube.

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Автор: Катерина Комолова