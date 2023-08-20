Цікаво, що кава дійсно допомагає людині зібратися і продуктивно працювати. Однак, для нормального самопочуття сон просто необхідний.

Брак сну має вкрай негативні наслідки для тіла і мозку. Психолог докладно пояснила, чи може людина при недосипі працювати на піку своїх можливостей і не відчувати себе погано.

Психолог Мічиганського університету Кімберді Фенн давно вивчає, як сон благотворно впливає на інтелектуальні здібності і, як його нестача шкодить пам'яті і пізнання. В ході дослідження Фенн вивчала, які маніпуляції можуть запобігти негативним наслідкам відсутності сну, пише Sciencealert.com. "Ми знайшли просту відповідь: ніщо не замінить сон", - коротко прокоментувала результати дослідження психолог.

У ході дослідження, коли учасників, позбавлених сну, просили стежити за екраном комп'ютера і натискати кнопку кожного разу, коли з'являється червона крапка, з'ясувалося, що у них є проблеми з увагою. Вони не помічають яскраво-червону крапку і не реагують протягом півсекунди. Ці прогалини в увазі відбуваються через наростання бажання поспати і частіше зустрічаються в ті моменти 24-годинного циркадного циклу, коли організм чекає сну.

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Разом з порушеннями уваги вчені також виявили, що позбавлення сну призводило до більшої кількості помилок у визначенні місця. Заміна місць - це складна здатність, яка передбачає виконання ряду кроків по порядку, не пропускаючи та не повторюючи жодного з них. "Це як слідувати рецепту, щоб спекти торт по пам'яті. Ви б не хотіли забути додати яйця або випадково двічі додати сіль", - прокоментували вчені.

Також в ході дослідження вчені намагалися протестувати різні способи потенційно компенсувати нестачу сну. Вчені хотіли з'ясувати, чи допоможе кофеїн зберегти увагу і уникнути помилок при розстановці місць після, наприклад, безсонної ночі. Фахівці встановили, що кофеїн поліпшив здатність концентрувати увагу у недосипаючих учасників настільки добре, що їх продуктивність була аналогічна людям, які спали всю ніч. Вживання кофеїну людьми, які спали всю ніч, також підвищило їх працездатність.

Таким чином, кофеїн допомагав підтримувати увагу всім, а не тільки тим, хто не спав. Однак, вчені також з'ясували, що кофеїн не скорочував число помилок визначення місця ні в групі, позбавленій сну, ні в групі, яка спала. "Це означає, що якщо ви недосипаєте, кофеїн може допомогти вам не спати і грати в Candy Crush, але навряд чи допоможе вам скласти іспит з алгебри", - зазначили вчені.

"Коротше кажучи, достатній сон необхідний вашому розуму і мозку, і замінити сон просто неможливо", - підсумували дослідники.

Вплив недосипання на людину

Вченим давно відомо, що недосипання, особливо регулярне, дуже негативно впливає на розумові та інші здібності людини. Вона стає вкрай дратівливою і незадоволеною життям. При нестачі сну не тільки змінюється настрій і з'являється сонливість. Недосип також здатний вплинути на метаболізм холестерину, зокрема "корисного холестерину". А це вже безпосередньо відбивається на стані судин.

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