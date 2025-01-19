Учені провели дослідження і дізналися, як короткі відео впливають на організм людини. Результати лякають.

Нещодавно вчені провели дивовижне дослідження, під час якого розкрили вплив коротких відео на таких платформах як TikTok, Youtube або Instagram на мозок людини. Вони дізналися, що у людей з високим рівнем залежності від коротких відео спостерігається підвищена активність в ділянках мозку, пов'язаних з емоційною регуляцією.

Ба більше, у таких користувачів було виявлено структурні зміни в таких зонах, як орбітофронтальна кора і мозочок, пише NeuroImage.

Залежність від коротких відео характеризується компульсивним і неконтрольованим споживанням персоналізованого відеоконтенту. Цей поведінковий патерн пов'язаний з негативними фізичними, психологічними та соціальними наслідками, включно з порушенням сну, емоційною дисрегуляцією, а також погіршенням уваги та пам'яті.

Відео дня

Швидка і стимулююча природа коротких відео може сприяти зниженню здатності концентруватися на більш складних і значущих завданнях, що посилює побоювання щодо їхнього довгострокового впливу на когнітивне та емоційне здоров'я користувачів.

Дослідники з Тяньцзінського університету в Китаї провели новаторське дослідження. Їхня мета полягала у вивченні того, як залежність від коротких відео може змінювати мозок, а також у виявленні генів, які можуть впливати на схильність до такої поведінки.

Крім того, дослідники вивчали вплив особистісних рис, таких як заздрість, яка посилює негативні емоції при порівнянні себе з тими, на кого ми дивимося в соціальних мережах.

У дослідженні взяли участь 111 студентів віком від 17 до 30 років, які регулярно користувалися платформами з короткими відео. Учасників ретельно відібрали, виключивши тих, у кого були неврологічні або психічні розлади, щоб переконатися, що результати пов'язані саме з ефектами після перегляду подібних роликів.

Нейронні аспекти залежності від коротких відео досліджували за допомогою високоякісних знімків мозку, отриманих з використанням МРТ. Ці дані дали уявлення про два ключові аспекти: структурні зміни в мозку, як-от об'єм сірої речовини, і функціональну активність, включно з регіональною однорідністю, що вимірює синхронізацію нейронної активності в певній ділянці. Потім вчені проаналізували ці дані і дізналися про структурні та функціональні зміни в мозку у випробовуваних.

Структурно в них спостерігалося збільшення об'єму сірої речовини в орбітофронтальній корі та мозочку - областях, пов'язаних з ухваленням рішень та емоційною регуляцією. Це збільшення вказує на можливе посилення компульсивної поведінки.

Виходячи з дослідження стало відомо, що через перегляд коротких відеороликів у випробовуваних впала якість сну на 30%. У половини учасників розвинулося хронічне безсоння. Час засинання загалом збільшився на 40%.

Крім того, якщо раніше користувачі могли зосередитися на 2,5 хвилини, то після перегляду коротких відео всього лише на 47 секунд. У більшості учасників дослідження розвинулася тривожність, а половині з усієї кількості знадобилося медикаментозне лікування депресії.

Інші дослідження вчених

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