Учені зробили дивовижне відкриття про здатність нашого мозку.

Нове психологічне дослідження показало, що коли люди знають, що за ними стежать, у мозку "вмикається" автоматична реакція з підвищеним усвідомленням того, що за ними справді спостерігають.

У роботі, опублікованій у журналі Neuroscience of Consciousness, дослідники-психологи із Сіднейського технологічного університету (UTS) працювали з 54 учасниками, щоб вивчити вплив спостереження на здатність визначати погляд іншої людини. Це, за їхніми словами, важлива функція людського сенсорного сприйняття.

Провідний автор роботи, доцент кафедри нейронаук і поведінки Кайлі Сеймур, каже, що попередні дослідження показали, як змінюється свідома поведінка людей, коли вони знають, що за ними спостерігають, але нове дослідження надало перші прямі докази того, що спостереження викликає і мимовільну реакцію, пише SciTechDaily.

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Дослідники показали, що змінюється не тільки явна поведінка - але спосіб обробки інформації нашим мозком.

"Ми знайшли прямі докази того, що приховане відеоспостереження помітно впливає на жорстко закріплену і мимовільну функцію людського сенсорного сприйняття - здатність свідомо визначати обличчя", - йдеться в дослідженні.

Учасники, за якими велося спостереження, стали гіперчутливими до лицьових стимулів майже на секунду швидше, ніж контрольна група.

Доцент Сеймур наголосив, що, з огляду на зростаючий рівень стеження в суспільстві, результати дослідження вказують на необхідність ретельнішого вивчення впливу стеження на психічні процеси та на здоров'я населення загалом. Адже, незважаючи на незначне занепокоєння, про яке повідомляли учасники дослідження, або заклопотаність спостереженням за ними, вплив цього процесу на основні соціальні процеси був помітним, дуже значним і "непомітним" для цих людей.

Підвищена чутливість до того, що за нами хтось спостерігає, пов'язана з такими психічними захворюваннями, як психоз і соціальний тривожний розлад, коли люди дотримуються ірраціональних переконань або стурбовані думкою про те, що за ними спостерігають".

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Раніше УНІАН повідомляв, що австралопітек афарський не міг швидко бігати, хоча й був двоногою істотою. Усе через фізичні пропорції - довгі руки, короткі ноги та кремезну верхню частину тіла.

Крім того, вчені дізналися, що вживання штучного м'яса може негативно вплинути на наш мозок. Приміром, серед вегетаріанців, які вживали замінники м'яса, ризик депресії виявився на 42% вищим, ніж у тих, хто відмовився від цих продуктів.

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