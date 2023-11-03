Космічний корабель зробив знімок цієї пари, коли вона знаходилася на відстані близько 435 кілометрів від нього.

Маленький астероїд, повз якого на цьому тижні пролетів космічний зонд NASA під назвою Lucy ("Люсі"), підніс науковцям великий сюрприз. Виявляється, у астероїда Dinkinesh ("Дінкінеш") є витончений супутник - міні-місяць.

Як пише Associated Press, відкриття було зроблено в середу під час прольоту навколо Dinkinesh, що знаходиться на відстані 480 мільйонів кілометрів від Землі в головному поясі астероїдів за Марсом. Космічний корабель зробив знімок цієї пари, коли вона знаходилася на відстані близько 435 кілометрів від нього.

Дані та зображення, передані космічним апаратом назад на Землю, підтвердили, що розмір Dinkinesh становить усього 790 метрів. Місяць, що близько обертається навколо нього, має розмір всього лише 220 метрів.

Відео дня

NASA відправило "Люсі" повз "Дінкінеша" в якості репетиції перед появою більших і загадкових астероїдів поблизу Юпітера.

Запущений у 2021 році, космічний корабель досягне першого з так званих троянських астероїдів у 2027 році та досліджуватиме їх щонайменше шість років. Початковий список із семи астероїдів тепер зріс до 11.

Dinkinesh на амхарській мові Ефіопії означає "Ти чудовий". Люсі - також амхарська назва рештків людського предка віком 3,2 мільйона років, знайдених у Ефіопії в 1970-х роках, на честь яких названо космічний апарат.

"Дінкінеш справді виправдав свою назву; це чудово", - заявив провідний науковий співробітник Південно-Західного науково-дослідного інституту Хел Левісон.

Інші дослідження астероїдів

Як повідомляв УНІАН, NASA і SpaceX мають намір відправити космічний корабель до гігантського металевого астероїда Психея, виявленому ще в 1800-х роках. Вчені хочуть дізнатися більше про походження нашої Сонячної системи.

Якщо все піде за планом, гравітація астероїда Психея захопить космічний апарат в кінці липня 2029 року. Очікується, що він проведе не менше двох років на орбіті астероїда і зробить перші в історії його зображення.

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