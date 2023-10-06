Вчені сподіваються зробити відкриття про Землю та інші планети нашої Сонячної системи, уважно придивившись до астероїда Психея.

NASA і SpaceX збираються відправити космічний корабель до гігантського металевого астероїда Психея, виявленого ще в 1800-х роках, щоб дізнатися більше про походження нашої Сонячної системи.

Як пише Sky News, майбутня місія отримала назву "Психея", так само як і космічний корабель, який попрямує до однойменного астероїда.

Астероїд Психея - унікальний багатий металами астероїд, що обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером. Це втричі далі від Сонця, ніж Земля, а відстань від Землі до Психеї коливається від приблизно 300 мільйонів кілометрів до понад 600 мільйонів кілометрів.

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Якщо все піде за планом, гравітація астероїда Психея захопить космічний корабель наприкінці липня 2029 року. Очікується, що космічний корабель "Психея" проведе не менше двох років на орбіті астероїда і зробить перші в історії його зображення.

Особливості астероїда

На відміну від більшості інших астероїдів, які є скелястими або крижаними тілами, вчені вважають, що астероїд Психея складається в основному з металевого заліза та нікелю, подібно до ядра Землі.

У NASA заявили, що вчені розглядають можливість того, що Психея може бути оголеним ядром ранньої планети розміром з Марс, яка втратила свої тверді зовнішні шари через сильні зіткнення мільярди років тому. Тому NASA сподівається зробити відкриття про Землю та інші скелясті планети та про те, як вони утворилися, вивчаючи Психею.

Основне завдання полягає в тому, щоб дізнатися більше про нашу планету і наш Всесвіт, але вчені NASA також цікавляться самим астероїдом. Це один з найбільших астероїдів у нашій Сонячній системі, його ширина в найширшій точці становить близько 280 кілометрів.

Астероїд був відкритий в 1852 році італійським астрономом Аннібале де Гаспарісом. Вчені спостерігали за астероїдом вже майже два століття, але досі не знають точно, як він виглядає. NASA попередньо охарактеризувало його форму як "неправильну і схожу на картоплину". Вони також хочуть знати вік поверхні Психеї, а також її мінеральний склад і топографію.

Запуск космічного корабля до астероїда відбудеться в п'ятницю, 12 жовтня.

Місія вийде на орбіту на ракеті SpaceX Falcon Heavy з Космічного центру NASA Кеннеді у Флориді.

NASA - інші новини

Раніше зонд NASA доставив на Землю зразки найзагадковішого і небезпечного астероїда Бенну. Вчені сподіваються, що дослідження зразків проллє світло на те, як зародилося життя у Всесвіті.

А у вересні пристрій, розташований на марсоході NASA Perseverance, закінчив перший у світі експеримент з виробництва кисню на Марсі.

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