Космічний корабель, який буде вивчати атмосферу Сонця, був запущений на ракеті-носії зі східного узбережжя Індії в суботу.

Через десять днів після успішної посадки першого в історії космічного корабля на південному полюсі Місяця Індія запустила станцію "Aditya L1" - свою першу місію з дослідження Сонця.

Як повідомляє Sky news, космічний апарат був запущений на ракеті-носії полярних супутників зі Шріхарікота на східному узбережжі Індії об 11:50 за місцевим часом. За даними Індійської організації космічних досліджень (ISRO), корабель буде виведено на низьку навколоземну орбіту. Згодом він буде запущений до точки Лагранжа (L1) за допомогою бортового двигуна.

Aditya L1 пройде 1,5 мільйона кілометрів протягом приблизно чотирьох місяців і виведе себе на орбіту навколо точки Лагранжа (L1) системи Сонце-Земля.

За даними Індійсьького космічного агентства (ISRO), місія Aditya-L1 є першою індійською сонячною місією класу космічної обсерваторії для вивчення атмосфери Сонця.

Космічний корабель перевозить обладнання для спостереження та вивчення фотосфери (найглибших шарів Сонця), хромосфери (шар приблизно 400 км і 2100 км над фотосферою) і корони (найбільш зовнішні шари Сонця).

Використовуючи електромагнітні детектори та детектори частинок і магнітного поля, він спрямований на вивчення сонячних вітрів. Зазначається, що довгострокові дані місії можуть допомогти краще зрозуміти вплив сонця на кліматичні моделі Землі. Щодня Aditya L1 надсилатиме 1440 зображень Сонця на наземні станції.

Космічна експансія Індії

Раніше Індія першою в історії змогла приземлити супутник на південний полюс Місяця.

"Чандраян-3" 23 серпня здійснив успішну посадку і проводить дослідження місячної поверхні та вже зробив перші цікаві висновки. Зокрема, його дані підтвердили незвично гарячу поверхню Місяця - температура на поверхні становила 60 градусів Цельсія, тоді як раніше вчені прогнозували, що вона не перевищуватиме 30 градусів.

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