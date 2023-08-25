Цей регіон може стати ключем до майбутнього дослідження Місяця та решти Сонячної системи, але, як відомо, там дуже важко приземлитися.

Індійська місячна місія показала перші в історії фотографії, зроблені поблизу південного полюса Місяця. Фотографії опубліковані в Twitter Індійського космічного агентства (ISRO).

На першій фотографії показана частина місця посадки "Чандраян-3". Відзначається, що хоча південний полюс Місяця відомий своєю пересіченою місцевістю, але "Чандраян-3" вибрав відносно плоску ділянку місячної поверхні.

ISRO також опублікував зображення, зроблені посадковим апаратом під час його спуску на Місяць, на яких видно цю нерівну поверхню, і видно, що вона стає більшою, коли посадковий апарат наближається до землі.

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Раніше зображення, показані під час прямої трансляції спуску, включали комп'ютерну графіку прибуття посадкового апарату на поверхню.

Індійська місячна місія

Індія 23 серпня здійснила посадку космічного корабля на місяць, ставши четвертою країною, яка досягла Місяця і першою, яка посадила корабель на південний полюс. За кілька днів перед цим Росія також намагалася здійснити посадку на південний полюс Місяця, але її супутник "Луна-25" 20 серпня розбився при зниженні.

Вчені відзначають, що Південний полюс місяця може стати ключем до майбутніх місій через його водяний лід, який можна було б використовувати в якості палива для мешканців Місяця, але в цьому регіоні особливо складно приземлитися через пересічену місцевість.

24 серпня місяцехід індійської місії "Чандраян-3" покинув космічний корабель, щоб приступити до дослідження поверхні. Він буде працювати протягом двох тижнів.

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