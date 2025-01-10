Астрономи розповіли, як можна спостерігати це явище.

Величезний навколоземний астероїд пролетить близько від Землі. Унікальність цієї події в тому, що для такого великого об'єкта таке наближення до Землі - рідкість.

"Подібна подія відбувається в середньому раз на десятиліття", - сказав астроном Джанлука Масі з проекту Virtual Telescope. За словами Масі, астероїд, названий (887) Алінда, є одним із п'яти найбільших, які можуть наблизитися до Землі більш ніж на 15 млн км до 2200 року, пише Forbes.

Наразі яскравість Алінди становить 9,7 зоряної величини, але вона недостатньо яскрава, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Її можна побачити за допомогою бінокля з Північної півкулі.

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Вона досягне зоряної величини 9,4 у неділю, 12 січня і стане найяскравішою за 10 днів її прольоту.

Де дивитися (887) Алінду

Алінду можна побачити за допомогою бінокля, що рухається через сузір'я Близнюків, яке видно всю ніч відразу після настання темряви.

За даними Європейського космічного агентства, цей астероїд було виявлено 1918 року. Його назва використовується для опису будь-якого астероїда, який обертається навколо Сонця кожні чотири роки або близько того. Астероїди Алінда проводять більшу частину часу в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і рідко наближаються до планети.

Наступного разу Алінда наблизиться до Землі 2087 року.

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