Зв’язок між водою з астероїда та океанами Землі загалом добре підтверджується, але роль комет залишається невизначеною.

Вода з комети 67P/Чурюмова-Герасименка має молекулярний підпис, який дуже схожий на воду, знайдену в океанах Землі. Про це повідомляє Interesting Engeneering.

Зазначається, що це відкриття відновлює можливість того, що комети сімейства Юпітера, такі як 67P, зіграли певну роль у постачанні води на нашу планету, спростовуючи результати попередніх досліджень, які ставили під сумнів цей зв’язок.

Вода на Землі

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Дослідники припустили, що частина води на Землі утворилася в результаті вулканічної діяльності. Водяна пара, що виділяється вулканами, зрештою конденсується та випадає у вигляді дощу, сприяючи розвитку наших океанів.

Крім того, дані свідчать про те, що значна частка океанів Землі утворена крижаними тілами, такими як астероїди та, можливо, комети, які зіткнулися з нашою планетою в перші роки існування Сонячної системи.

Цей період, відзначений шквалом ударів чотири мільярди років тому, міг сприяти появі води на Землю:

"Попередні дослідження комет сімейства Юпітера виявили тісний зв’язок між їхньою водою та земною на основі важливого молекулярного підпису".

Комети

Комети, що утворюються в холодній зовнішній Сонячній системі, зазвичай мають більший рівень дейтерію (стійкий ізотоп водню - УНІАН), ніж астероїди, які утворюються ближче до Сонця.

"Протягом останніх двох десятиліть вимірювання водяної пари в кількох кометах сімейства Юпітера показали рівні дейтерію, подібні до тих, що знаходяться у земній воді, що свідчить про потенційний зв’язок у потраплянні води на Землю", - йдеться у статті.

Лабораторні експерименти та попередні спостереження, проведені командою науковців під керівництвом вченої-планетолога з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Кетлін Мандт, показали, що пил, який оточує комети, може впливати на показники дейтерію:

"Аналіз вимірювань води Rosetta показав, що 67P містить найвищу концентрацію дейтерію серед усіх комет - приблизно втричі більше, ніж в океанах Землі".

Комета Юпітера

Коли комета наближається до Сонця, її поверхня нагрівається, що призводить до виділення газу та пилу. Дослідження показують, що багата дейтерієм вода має тенденцію зв’язуватися з частинками пилу більше, ніж звичайна вода, що може призвести до надзвичайно високих показників дейтерію.

Коли пил досягає зовнішньої коми, він висихає, втрачаючи збагачену дейтерієм воду, що дозволяє точно виміряти справжній вміст дейтерію в кометі.

Мандт та її команда вважають, що це дослідження може змінити наратив щодо джерел води на нашій планеті, відновивши дискусії про роль комет в історії води на Землі.

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