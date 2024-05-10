Одразу кілька сонячних спалахів зіллються в один і вдарять по нашій планеті.

Найближчими днями Землю охопить потужна магнітна бкря класу G4. Про це повідомляє The Watchers.

Множинні викиди корональної маси обрушаться на нашу планету вже під кінець дня 10 травня і 11 травня. Починаючи з кінця 10 травня по 11 травня 2024 року.

Сильний вплив G4 очікується 11 травня, наслідки цієї бурі можуть відчуватися 12 і 13 травня.

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G4 - друга за величиною геомагнітна буря за шкалою NOAA. Подібні магнітні бурі виникають приблизно 100 разів за сонячний цикл, який триває 11 років. Єдина буря сильніша за G4 - це G5 - екстремальна, яка буває приблизно чотири рази за цикл.

Магнітна буря почнеться вже пізно ввечері 10 травня. Очікується, що три спалахи, які покинули Сонце 8 і 9 травня, зіллються в один і зіткнуться із Землею. Такі викиди вчені називають "канібальськими".

За цим ударом послідує спалах, який стався на Сонці 8 травня. Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також зіткнеться із Землею через 2-3 дні, погіршивши і без того серйозно порушені умови.

Однак це ще не кінець. 9 травня стався ще один сонячний спалах класу X. Як повідомляється, цілком імовірно, що цей викид також прямує до Землі.

"Об'єднайте все це разом, і ви отримаєте надзвичайно активну сонячну активність, яка призведе до сильної геомагнітної бурі протягом наступних кількох днів. Ця послідовність подій буде довго аналізуватися і обов'язково увійде до підручників історії", - повідомляє видання.

Очікується, що сонячна активність збережеться на високому або дуже високому рівні до 11 травня.

Як захиститися від магнітних бур - поради

Вважається, що магнітні бурі можуть впливати на людей, зокрема, з хронічними захворюваннями. Щоб мінімізувати цей вплив, підтримуйте здоровий спосіб життя: займайтеся спортом, харчуйтеся правильно і добре відпочивайте.

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