Найближчими днями Землю охопить потужна магнітна бкря класу G4. Про це повідомляє The Watchers.
Множинні викиди корональної маси обрушаться на нашу планету вже під кінець дня 10 травня і 11 травня. Починаючи з кінця 10 травня по 11 травня 2024 року.
Сильний вплив G4 очікується 11 травня, наслідки цієї бурі можуть відчуватися 12 і 13 травня.
G4 - друга за величиною геомагнітна буря за шкалою NOAA. Подібні магнітні бурі виникають приблизно 100 разів за сонячний цикл, який триває 11 років. Єдина буря сильніша за G4 - це G5 - екстремальна, яка буває приблизно чотири рази за цикл.
Магнітна буря почнеться вже пізно ввечері 10 травня. Очікується, що три спалахи, які покинули Сонце 8 і 9 травня, зіллються в один і зіткнуться із Землею. Такі викиди вчені називають "канібальськими".
За цим ударом послідує спалах, який стався на Сонці 8 травня. Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також зіткнеться із Землею через 2-3 дні, погіршивши і без того серйозно порушені умови.
Однак це ще не кінець. 9 травня стався ще один сонячний спалах класу X. Як повідомляється, цілком імовірно, що цей викид також прямує до Землі.
"Об'єднайте все це разом, і ви отримаєте надзвичайно активну сонячну активність, яка призведе до сильної геомагнітної бурі протягом наступних кількох днів. Ця послідовність подій буде довго аналізуватися і обов'язково увійде до підручників історії", - повідомляє видання.
Очікується, що сонячна активність збережеться на високому або дуже високому рівні до 11 травня.
Як захиститися від магнітних бур - поради
Вважається, що магнітні бурі можуть впливати на людей, зокрема, з хронічними захворюваннями. Щоб мінімізувати цей вплив, підтримуйте здоровий спосіб життя: займайтеся спортом, харчуйтеся правильно і добре відпочивайте.