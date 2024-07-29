Уже сьогодні, 29 липня, на Землі почнеться магнітна буря

Кілька спалахів, спрямованих на Землю, сталося на Сонці. Через це у нас на планеті очікується сильна магнітна буря класу G4. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сонячна активність була на дуже високому рівні протягом останніх 24 годин. Відбулася серія помірних і сильних сонячних спалахів. У поєднанні з корональним викидом маси, який прибуде наприкінці липня 29-30 липня, очікується значна геомагнітна буря.

Фізик космічної погоди доктор Таміта Сков припускає, що внаслідок множинних спалахів ми можемо побачити щонайменше магнітну бурю класу G3, якщо не G4 - що означає сильний шторм.

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"Можливо, вона (магнітна буря - УНІАН) не буде такою інтенсивною, як шторм Ганнона 10 травня, але це стиснення кількох послідовних штормів має потенціал щонайменше рівня G3, якщо не G4. Чекаємо коронографів і прогонів прогнозів моделей", - сказала Сков.

Магнітні бу рі - що важливо знати

Магнітні бурі - це геомагнітні збурення, спричинені взаємодією сонячного вітру з магнітним полем Землі.

Небезпека магнітних бур полягає в їхньому впливі на різні сфери людської діяльності та здоров'я. Під час таких бур можуть спостерігатися порушення в роботі супутникового зв'язку та навігаційних систем, збої в енергомережах та електронних приладах. Особливо чутливими до цих збурень є високочастотні радіосигнали, що може призвести до тимчасової втрати зв'язку в авіації та мореплаванні.

Для людей магнітні бурі становлять загрозу через їхній вплив на серцево-судинну і нервову системи. Вважається, що у метеочутливих людей можуть посилюватися головні болі, частішати серцебиття, підвищуватися артеріальний тиск і виникати загальне відчуття нездужання. Тому в періоди сильних магнітних бур рекомендується обмежувати фізичні навантаження і стежити за станом здоров'я.

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