Обидва спалахи були спрямовані на нашу планету.

На Сонці за останні кілька днів сталося відразу два спалахи, випромінювання від яких спрямоване на Землю. У зв'язку з цим очікується магнітна буря. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, за останні 3 дні відбулося два спрямованих на Землю корональних викиди маси. Розрахунковий час прибуття на нашу планету - з кінця 23 липня до полудня 24 липня 2024 року.

Очікується, що магнітна буря буде класу G2, що означає помірна геомагнітна активність.

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Як повідомляється, один спалах стався 21 липня. Крім того, ще один викид корональної маси стався 19 липня. Як очікується, він досягне Землі приблизно в той самий час.

Магнітні бурі - як захистити здоров'я

Вважається, що магнітні бурі можуть негативно впливати на метеочутливих людей. Щоб мінімізувати їхній вплив і захистити здоров'я, можна дотримуватися кількох рекомендацій:

Дотримання режиму дня. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час, уникайте переїдання і дотримуйтеся збалансованого раціону.

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час, уникайте переїдання і дотримуйтеся збалансованого раціону. Питний режим. Регулярне споживання води допомагає підтримувати нормальне функціонування організму.

Регулярне споживання води допомагає підтримувати нормальне функціонування організму. Уникнення стресу. Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога або дихальні вправи, щоб знизити рівень стресу.

Практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога або дихальні вправи, щоб знизити рівень стресу. Фізична активність. Регулярні помірні фізнавантаження зміцнюють серцево-судинну систему і підвищують загальну витривалість організму. Це допомагає краще переносити зовнішні впливи, включно з магнітними бурями.

Регулярні помірні фізнавантаження зміцнюють серцево-судинну систему і підвищують загальну витривалість організму. Це допомагає краще переносити зовнішні впливи, включно з магнітними бурями. Відмова від шкідливих звичок. Куріння і надмірне вживання алкоголю послаблюють організм і роблять його більш сприйнятливим до зовнішніх впливів.

Куріння і надмірне вживання алкоголю послаблюють організм і роблять його більш сприйнятливим до зовнішніх впливів. Контроль здоров'я. Регулярні медичні огляди допоможуть своєчасно виявити та скоригувати можливі проблеми.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам мінімізувати негативний вплив магнітних бур на ваше здоров'я та зберегти гарне самопочуття.

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