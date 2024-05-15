Цього разу Земля не повинна постраждати.

У вівторок, 14 травня, на Сонці стався найбільший спалах за майже два десятиліття. Про це повідомляє The Washington Times.

Подія сталася всього за кілька днів після того, як сильні сонячні бурі охопили Землю і створили сліпуче північне сяйво в незвичних місцях.

За даними вчених, це найбільший спалах у поточному 11-річному сонячному циклі, який наближається до свого піку. Доброю новиною є те, що цього разу Земля перебуває поза лінією вогню, тому що спалах стався на частині Сонця, що обертається далеко від нашої планети.

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Як повідомляється, яскравий спалах зафіксувала обсерваторія сонячної динаміки НАСА. Він був найсильнішим із 2005 року.

Магнітні бурі на Землі - останні дані

Спалахи на Сонці, якщо вони спрямовані на Землю, викликають у нас на планеті магнітні бурі.

Напередодні майже тиждень на Сонці відбувалися спалахи і викиди корональної маси, які загрожували порушити енергопостачання і зв'язок на Землі та на орбіті.

У НАСА заявили, що геомагнітна буря на вихідних призвела до несподіваного обертання одного з його супутників. А на Міжнародній космічній станції сімом астронавтам порадили залишатися в зонах із сильним радіаційним захистом. При цьому, за даними НАСА, екіпажу не загрожувала ніяка небезпека.

У багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, спостерігалися яскраві полярні сяйва.

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