Учені зазначили, що це найдивніша знахідка за всю місію.

Марсохід Curiosity допоміг зробити приголомшливе відкриття після 12 років перебування на Червоній планеті. Це сталося завдяки тому, що він випадково врізався в камінь.

Уже півроку Curiosity за завданням NASA досліджує канал Гедіз Валліс у кратері Гейла, який, імовірно, утворився 3 млрд років тому. Марсохід уже знаходив у цьому районі сульфати, які утворюються під час випаровування води.

30 травня марсохід Curiosity випадково перекинувся і пыдняв кам'яну плиту. Під нею виявилися жовтувато-зелені кристали чистої сірки. Це абсолютно нове відкриття на Марсі.

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"Це найдивніша знахідка за всю місію і найнесподіваніша", - прокоментував CNN Ешвін Васавада, науковий співробітник проєкту Curiosity в Лабораторії реактивного руху НАСА.

Вчені були неймовірно шоковані, коли аналіз показав, що це повністю чиста сірка. "Ні в кого на картах бінго не було чистої сірки", - пожартував Васавада.

Примітно, що чиста сірка утворюється на Землі тільки в екстремальних умовах, таких як виверження вулкану або в термальних джерелах.

Інші новини про марсохід Curiosit

Марсохід Curiosity американського аерокосмічного агентства NASA зробив унікальні фотографії Землі та Венери з поверхні Червоної планети. Фото зробили 5 червня 2020 року через 75 хвилин після заходу сонця на Марсі (на 2784-й марсіанський день місії Curiosity). В агентстві уточнили, що марсохід зробив дві окремі світлини Землі та Венери. Згодом їх об'єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення.

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