Вчені отримали надзвичайно якісні фото з поверхні Марсу. Американський ровер Curiosity показав Червону планету зі схилу гори Шарп
Про це повідомляє прес-служба NASA.
Знімки зроблені за допомогою кольорового приладу Mastcam, у якого якість знімків набагато краща, ніж у навігаційних камер. Вчені обробили знімки та отримала панораму Марса, яка чимось нагадує поштову листівку.
На отриманому варіанті фото члени місії об'єднали дві версії зображення, зроблені в різний час доби. При цьому у фото довелося додати сині, помаранчеві та зелені відтінки для повноти сприйняття.
На горизонті видно краю кратера Гейл, всередині якого й знаходиться гора Шарп. У центрі - вид з гори на висоті 5 кілометрів над поверхнею планети. Праворуч видно округлі пагорби, а в дальньому правому куті - скеляста гора Рафаеля Наварро – вчений з команди Curiosity, який помер.
Варто відзначити, що сам кратер Гейл діаметром 154 кілометри, а його дальній край висотою 2,3 кілометра
Як раніше повідомляв УНІАН, ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт коліс про гравій поверхні Червоної планети й звуки двигунів.