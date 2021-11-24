Ровер Curiosity показав поверхню планети в гори Шарп.

Вчені отримали надзвичайно якісні фото з поверхні Марсу. Американський ровер Curiosity показав Червону планету зі схилу гори Шарп

Про це повідомляє прес-служба NASA.

Знімки зроблені за допомогою кольорового приладу Mastcam, у якого якість знімків набагато краща, ніж у навігаційних камер. Вчені обробили знімки та отримала панораму Марса, яка чимось нагадує поштову листівку.

На отриманому варіанті фото члени місії об'єднали дві версії зображення, зроблені в різний час доби. При цьому у фото довелося додати сині, помаранчеві та зелені відтінки для повноти сприйняття.

На горизонті видно краю кратера Гейл, всередині якого й знаходиться гора Шарп. У центрі - вид з гори на висоті 5 кілометрів над поверхнею планети. Праворуч видно округлі пагорби, а в дальньому правому куті - скеляста гора Рафаеля Наварро – вчений з команди Curiosity, який помер.

Другий знімок ровера з поверхні Марса/ фото NASA

Варто відзначити, що сам кратер Гейл діаметром 154 кілометри, а його дальній край висотою 2,3 кілометра

Як раніше повідомляв УНІАН, ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт коліс про гравій поверхні Червоної планети й звуки двигунів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Горбачова