Під час 26-го польоту марсохід зробив нові знімки.

Марсохід NASA надіслав на Землю чергові знімки з поверхні Червоної планети.

Про це в Twitter повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Як повідомляється, знімки були зроблені під час 26-го польоту марсохода. Під час нього марсохід сфотографував спуск шасі, необхідних для безпечної посадки на Марс.

На знімках також можна побачити захисний кожух і масивний запорошений парашут марсохода.

Детальніше про місію

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, що включає пошуки ознак давнього мікробного життя. Марсохід буде передавати дані про геологію планети і стародавній клімат, прокладе шлях для більш глибокого вивчення людиною Марса і стане першою місією по збору і зберігання марсіанських копалин і пилу.

У наступній місії NASA у співпраці з Європейським космічним агентством відправлять космічний корабель на Марс, щоб забрати ці зразки з поверхні і повернути їх на Землю для аналізу.

Як раніше повідомляв УНІАН, ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт коліс про гравій поверхні Червоної планети і звуки двигунів.

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