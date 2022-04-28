Марсохід NASA надіслав на Землю чергові знімки з поверхні Червоної планети.
Про це в Twitter повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.
Як повідомляється, знімки були зроблені під час 26-го польоту марсохода. Під час нього марсохід сфотографував спуск шасі, необхідних для безпечної посадки на Марс.
На знімках також можна побачити захисний кожух і масивний запорошений парашут марсохода.
Детальніше про місію
Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, що включає пошуки ознак давнього мікробного життя. Марсохід буде передавати дані про геологію планети і стародавній клімат, прокладе шлях для більш глибокого вивчення людиною Марса і стане першою місією по збору і зберігання марсіанських копалин і пилу.
У наступній місії NASA у співпраці з Європейським космічним агентством відправлять космічний корабель на Марс, щоб забрати ці зразки з поверхні і повернути їх на Землю для аналізу.
Як раніше повідомляв УНІАН, ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт коліс про гравій поверхні Червоної планети і звуки двигунів.