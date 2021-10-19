Ці звуки допоможуть краще вивчити атмосферу Марса і покращити обслуговування космічного апарата.

Ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам, прикріпленим до шасі марсоходу, записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт колес об гравій поверхні "Червоної" планети і звуки двигунів у русі.

Про це повідомляє прес-служба агентства NASA.

Марсіанські звуки мають сильні басові коливання, які можна почути навіть у навушниках.

Деякі з записів розповідають науковцям про зміни у атмосфері планети. Спеціальні мікрофони входять у набір атмосферних інструментів MEDA, відстежуючи хвилинні зміни у повітрі ("мікротурбулентності").

Датчики MEDA вимірюють швидкість, тиск і температуру вітру 1-2 рази /с протягом двох годин поспіль.

Мікрофони також дозволяють досліджувати, як поширюється звук на Марсі. Оскільки атмосфера планети менш щільна, ніж на Землі, то вищі звуки на ній почути важче.

За словами вчених, звуки поширюються на Марсі набагато далі, ніж думали раніше.

Також за допомогою космічних камер і мікрофонів вчені перевіряли міцність колес марсохода і відстежували технічні неполадки.

Детальніше про місію

Ключовою ціллю місії Perseverance на Марсі є астробіологія, що включає пошуки ознак давнього мікробного життя. Марсохід буде передавати дані про геологію планети і давній клімат, прокладе шлях для подальшого глибшого вивчення людиною Марсу і стане першою місію зі збору і зберігання марсіанських копалин та пилу.

У наступній місії NASA у співробітництві з Європейським космічним агентством відправлять космічний корабель на Марс, щоби забрати ці зразки з поверхні і повернути їх на Землю для аналізу.

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Автор: Яна Ставська