Компанія запустила захист від "порнозливів", для якого потрібно частково завантажити свої знімки в мережу заздалегідь - на спеціальну платформу.

Meta Platforms, Inc. (колишня Facebook, Inc.) спільно з британською службою допомоги Revenge Porn Helpline представила спеціальний сервіс для захисту користувачів від "порнопомсти" - публікації інтимних фото людини без її згоди.

Про це Meta повідомила на своєму сайті.

Запуск платформи підтримали понад 50 неурядових організацій у всьому світі.

"Ця платформа є першою такою глобальною ініціативою, спрямованою на безпечну і надійну допомогу людям, які стурбовані тим, що їх інтимні зображення (фотографії або відео людини з оголеною натурою чи сексуального характеру) можуть передаватися без їх згоди", - йдеться у прес-релізі.

Читайте такожFacebook звинуватили у захисті мови ненависті користувачів заради прибутківЩоб захиститися від "порнозливу", зокрема на просторах Facebook або Instagram, користувачам пропонують частково завантажити їх інтимні знімки заздалегідь на сайт StopNCII.org.

Система згенерує спеціальні цифрові відбитки зображень і завдяки такому хешуванню зможе виявити цей контент у соціальних мережах, що співпрацюють з сервісом, для подальшого видалення.

При цьому Meta обіцяє, що вихідні зображення залишаться на пристрої користувача і не потраплять у мережу через платформу.

Скористатися сервісом можуть люди старше 18 років у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Facebook оголосила, що припиняє роботу своєї системи розпізнавання осіб, яка автоматично ідентифікує користувачів на фотографіях і відео.

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Автор: Катерина Комолова