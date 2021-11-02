Видалення торкнеться користувачів в усьому світі і, як очікується, завершиться до грудня.

Компанія Facebook Inc оголосила у вівторок, що припиняє функціонування своєї системи розпізнавання обличчя, яка автоматично ідентифікує користувачів на фотографіях і відео.

Як повідомляє Reuters, причиною стало зростання стурбованості суспільства щодо використання такої технології.

Як зазначив віце-президент зі штучного інтелекту Facebook Джером Пезенті, регулятори все ще перебувають у процесі формулювання чіткого набору правил, які регулюють використання цієї технології.

"На тлі цієї постійної невизначеності ми вважаємо, що обмежити використання розпізнавання обличчя вузьким набором випадків використання є доречним", - наголосив він.

Читайте такожГаджети Apple отримають нову функцію для порятунку життяЗокрема, критики стверджують, що технологія розпізнавання обличчя, яка популярна серед роздрібних продавців, лікарень та інших компаній з метою безпеки, може поставити під загрозу конфіденційність, а також може бути використана маргіналізованими групами та загрожує поширенням нав’язливого спостереження.

Компанія повідомила, що налаштування розпізнавання обличчя на сайті соціальних мереж вибрали більше третини щоденних активних користувачів Facebook, і тепер ця зміна видалить "шаблони розпізнавання обличчя" інших понад 1 мільярд людей.

Видалення торкнеться користувачів в усьому світі і, як очікується, завершиться до грудня.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook буде перейменована та отримає ім'я Meta.

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Автор: Катерина Гірник