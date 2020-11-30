Моноліт трикутної форми і висотою більше 3 метрів помітили серед червоних скель біологи, коли з вертольота рахували диких баранів.

Загадковий металевий стовп, тиждень тому знайдений посеред американської пустелі, так само загадково зник.

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Хто і куди його забрав, кажуть, не знають. Але влада, мовляв, до цього не причетна.

Блискучий металевий стовп трикутної форми і висотою більше 3 метрів помітили серед червоних скель біологи, коли з вертольота рахували диких баранів.

Знахідка викликала міжнародний ажіотаж, адже хто і навіщо встановив конструкцію, досі не з'ясували.

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Автор: УНІАН