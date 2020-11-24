У штаті Юта співробітники Департаменту громадської безпеки під час обльоту помітили в пустелі загадковий металевий моноліт заввишки близько трьох метрів.
Читайте такожКитай успішно запустивши ракету-носій на Місяць (відео)Як пише CNN, на нього звернули увагу 18 листопада, коли перераховували з неба снігових баранів.
За словами пілота вертольота Брета Хатчінгса, моноліт виглядає так, ніби його розмістили там навмисно, а не впустили з неба. Він припустив, що предмет все-таки справа рук людини: "якогось художника нової хвилі або фаната фільму "2001 рік: Космічна одіссея" (культового науково-фантастичного фільму Стенлі Кубрика 1968 року)".
При цьому пілот зізнався, що це найдивніша річ, яку він бачив за роки польотів.
У заяві Департаменту громадської безпеки Юти говориться, що "встановлювати на громадських територіях конструкції або предмети мистецтва без дозволу незаконно": "незалежно від того, з якої ви планети".
Варто відзначити, що місцезнаходження моноліту не розголошується, що збираються робити із загадковим обеліском, вирішать пізніше.
Вас також можуть зацікавити новини
- У 1300-річній гробниці знайшли справжні роботи відомого майстра
- Під Львовом знайшли панський будинок XVI століття (відео)
- В Американському музеї з'явилися скам'янілі скелети двох динозаврів, які застигли під час битви (відео)
- Марсохід надіслав на Землю аудіофайл: слухати
- Майже в ідеальному стані: в Помпеях знайшли останки раба та його пана (фото 18+)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram