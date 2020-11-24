Дивний предмет схожий на реквізит культового фільму Кубрика "Космічна одіссея".

У штаті Юта співробітники Департаменту громадської безпеки під час обльоту помітили в пустелі загадковий металевий моноліт заввишки близько трьох метрів.

Читайте такожКитай успішно запустивши ракету-носій на Місяць (відео)Як пише CNN, на нього звернули увагу 18 листопада, коли перераховували з неба снігових баранів.

За словами пілота вертольота Брета Хатчінгса, моноліт виглядає так, ніби його розмістили там навмисно, а не впустили з неба. Він припустив, що предмет все-таки справа рук людини: "якогось художника нової хвилі або фаната фільму "2001 рік: Космічна одіссея" (культового науково-фантастичного фільму Стенлі Кубрика 1968 року)".

При цьому пілот зізнався, що це найдивніша річ, яку він бачив за роки польотів.

У заяві Департаменту громадської безпеки Юти говориться, що "встановлювати на громадських територіях конструкції або предмети мистецтва без дозволу незаконно": "незалежно від того, з якої ви планети".

Варто відзначити, що місцезнаходження моноліту не розголошується, що збираються робити із загадковим обеліском, вирішать пізніше.

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Автор: Катерина Шварц