Нове дослідження показало, чому люди бачать рух на статичній картинці.

Згідно з дослідженнями, нова оптична ілюзія може змусити більшість людей побачити чорну діру, яка розширюється.

Дослідження було опубліковано в Frontiers in Human Neuroscience.

Зображення повністю статичне, але дослідники кажуть, що це дає людям "наростаюче відчуття темряви, як ніби вони входять у простір, позбавлений світла".

Як повідомляється, ілюзорний рух вперед, швидше за все, є способом нашого розуму підготувати нас до зміни оточення. Дослідники припускають, що, передбачаючи перехід від яскравості до темряви, наша зорова система може набагато швидше пристосовуватися до потенційно небезпечних умов.

Одне дослідження цієї оптичної ілюзії вивчало, як колір отвору та навколишні точки впливають на наші психічні та фізіологічні реакції.

Для цього групі з 50 учасників з нормальним зором були представлені зображення "діри, що розширюється" різних кольорів. Ілюзія руху вперед була найбільш ефективною, коли діра була чорною - 86% учасників відчували, що темрява наближається до них.

Також відстеження рухів очей учасників показало, що їх зіниці несвідомо розширювалися при баченні чорної діри.

"Ілюзія розширення отвору викликає відповідне розширення зіниці, як це сталося б, якби темрява дійсно збільшилася", - йдеться в дослідженні.

При цьому невідомо, чому 14% групи не відчували ніякого ілюзорного розширення.

"Скоріше за все, око пристосовується до сприйманого і навіть уявного світла, а не просто до фізичної енергії", - кажуть вчені.

Автори мають гіпотезу, чому око може це робити. Коли центральна область чорна, наші зіниці, ймовірно, готують нас до зміни яскравості в найближчому майбутньому. Замість того, щоб бачити інформацію, яка представлена прямо перед нами, візуальна нейронна мережа передбачає, як ця інформація зміниться в майбутньому, створюючи ілюзію.

Нагадаємо, раніше вчені порівняли близнюків, які виросли в різних країнах - дослідження показало дивовижні результати.

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