Вчені повідомляють про дивовижні результати дослідження.

Дослідник скористалися рідкісною можливістю вивчити однояйцевих близнюків, які були розлучені в ранньому віці, виховувалися в різних країнах і сім'ях, і повідомляють про дивовижні результати.

Пара близнюків народилася в Південній Кореї в 1974 році і була розлучена у віці двох років після того, як одна з дівчаток загубилася на ринку. Дитину доставили в лікарню і, незважаючи на спроби її біологічної сім'ї знайти її, загублену сестру врешті-решт усиновила пара з США. Близнюки возз'єдналися в 2020 році, повідомляє Science Alert.

Звичайно, між цією парою було багато спільного, але були і помітні відмінності, які передбачають необхідність переосмислення того, яка частина нашого інтелекту залежить від наших генів, а яка - від середовища, в якому ми живемо.

"Подібності були очевидні в особистості, самооцінці, психічному здоров'ї, задоволеності роботою та медичній історії життя", - повідомили дослідники.

Попри багато схожостей, в тому числі в області психічного здоров'я і задоволеності роботою, близнюк, який виріс вдома в Південній Кореї, отримав вищі оцінки з точки зору перцептивного мислення і швидкості обробки інформації.

Зокрема, як повідомляється, близнюки зазвичай набирають приблизно однакові бали в когнітивних тестах - в цьому випадку між ними була істотна різниця в 16 балів.

Причина цих відмінностей вченим не відома. Дослідники відзначають, що в дорослому віці двійнята з США перенесла три струси мозку, через що вона відчула себе "іншою людиною". Однак неможливо точно сказати, чи вплинуло це на результати когнітивних тестів.

Як повідомляється, дане дослідження підтвердило ідею про те, що певні поведінкові риси можуть залишатися незмінними, навіть коли діти виховуються в різних умовах; наприклад, обидва Близнюки отримали високі бали з точки зору рівня сумлінності й самооцінки.

Нагадаємо, раніше британським дослідникам вдалося на 30 років омолодити шкіру людини.

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