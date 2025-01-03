Бета складе конкуренцію Альфа і вже до 2035 року становитиме 16% населення світу.

Діти, народжені з 1 січня 2025 року, є частиною нового покоління людей - Бета. До нього входитимуть всі, хто народиться з 2025 по 2039 рік.

Як пише Science Alert, Бета складе конкуренцію Альфа і вже до 2035 року становитиме 16% населення світу. Згідно з прогнозами, багато з них доживе до 22 століття.

Відповідний аналіз провела дослідницька фірма McCrindle. Її заснував науковець Марк МакКріндл, який придумав термін покоління Альфа. Для огляду поколінь за останні сто років дослідники зазвичай використовують такі терміни:

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покоління бета: 2025-2039;

покоління альфа: 2010-2024;

покоління Z: 1997-2009;

міленіали: 1981-1996;

покоління X: 1965-1980;

бумери: 1946-1964;

мовчазне покоління: 1928-1945.

Науковці прогнозують, що представники Бета будуть сформовані значною мірою технологіям, як і їхні попередники з Альфа.

На думку МакКріндла, життя нового покоління визначатиметься штучним інтелектом і автоматизацією. При цьому представники Бета, імовірно, зіткнуться з серйозними соціальними проблемами, серед яких кліматична криза і глобальне переміщення населення.

Як зазначається, батьки дітей покоління Альфа все частіше стикаються з проблемою управління відносинами своїх дітей з технологіями та інструментами ШІ, які набули значного поширення з моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року.

Згідно з дослідженням 2023 року, кожен п'ятий учень, який чув про ChatGPT, використовував його для допомоги в навчанні. Науковці раніше вже рекомендували батькам цих дітей тримати їх якомога далі від соцмереж, оскільки ті можуть згубно впливати на психічне здоров'я.

Варто додати, що не всі погоджуються з розділенням поколінь. Президент Pew Research Center Майкл Дімок переконаний, що краще розглядати категорії як лінзу для роздумів про суспільні зміни, а не навішувати на людей ярлики.

Як раніше повідомляв УНІАН, першими дослідниками, які популяризували теорію поколінь, стали Нейл Хоу і Вільям Штраус. У 1991 році американські вчені випустили книгу під назвою "Generations", в якій розглянули історію кожного покоління, починаючи з 1584 року.

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