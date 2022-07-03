NASA планує запустити місячну місію Artemis 1 в кінці серпня - початку вересня.
Про це повідомляє Engadget з посиланням на заступника голови програми з розвитку дослідницьких систем Джима фрі.
Як пише видання, агентство вже випробувало ракету Space Launch System, яка здійснить новий місячний політ.
Планується, що запуск місії Artemis 1 відбудеться в період між 23 серпня і 6 вересня. Під час цього польоту безпілотний модуль Orion здійснить обліт навколо місяця, щоб дослідити ймовірний вплив польоту на організм людини.
У NASA завершують останні приготування ракети Space Launch System, включаючи заміну ущільнення.
В рамках місії Artemis 2 чотири астронавти будуть доставлені на місяць у другій половині 2020-х.
NASA і підготовка до польоту на місяць:
20 червня 2022 року під час випробувань ракети Space Launch System був зафіксований витік водню.
1 липня NASA повернуло ракету назад в цех транспортних засобів Космічного центру Кеннеді, де персонал продовжив роботу над нею.
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