Агентство вже випробувало ракету Space Launch System, яка здійснить новий місячний політ.

NASA планує запустити місячну місію Artemis 1 в кінці серпня - початку вересня.

Про це повідомляє Engadget з посиланням на заступника голови програми з розвитку дослідницьких систем Джима фрі.

Як пише видання, агентство вже випробувало ракету Space Launch System, яка здійснить новий місячний політ.

Планується, що запуск місії Artemis 1 відбудеться в період між 23 серпня і 6 вересня. Під час цього польоту безпілотний модуль Orion здійснить обліт навколо місяця, щоб дослідити ймовірний вплив польоту на організм людини.

У NASA завершують останні приготування ракети Space Launch System, включаючи заміну ущільнення.

В рамках місії Artemis 2 чотири астронавти будуть доставлені на місяць у другій половині 2020-х.

NASA і підготовка до польоту на місяць:

20 червня 2022 року під час випробувань ракети Space Launch System був зафіксований витік водню.

1 липня NASA повернуло ракету назад в цех транспортних засобів Космічного центру Кеннеді, де персонал продовжив роботу над нею.

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