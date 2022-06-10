На проведення дослідження науковцям знадобиться близько дев’яти місяців.

В американському космічному агентстві NASA оголосили про створення незалежної групи для вивчення невідомих повітряних явищ.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті космічного агентства.

Дослідницьку групу очолив астрофізик Девід Спергель, який є президентом Фонду Саймонса в Нью-Йорку, раніше керував кафедрою астрофізики у Прінстонському університеті.

Спецгрупа розпочне досліджувати події, які не можна ідентифікувати як літаки чи відомі природні явища, вже восени цього року. Спершу дослідники займатимуться збором доступних даних про такі події, щоб використовувати їх для наукового розуміння.

"Ми маємо доступ до широкого спектру спостережень Землі з космосу – і це є джерелом життєвої сили наукових досліджень. У нас є інструменти та команда, які можуть допомогти нам покращити наше розуміння невідомого", - йдеться у повідомленні.

У NASA наголосили, що непізнані явища в атмосфері становлять інтерес для національної безпеки та безпеки польотів. Водночас агентство не має жодних доказів їх позаземного походження.

Очікується, що на проведення дослідження знадобиться близько дев’яти місяців. Після чого NASA оприлюднить підсумковий звіт.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у NASA показали, як виглядає Марс з близької відстані.

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