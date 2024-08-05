Лазерний приймач, який встановив з'єднання, знаходиться на борту космічного корабля Psyche, який перебуває в багаторічній місії.

NASA нещодавно продемонструвала ключову технологію, яка може допомогти вивченню космосу, передаючи повідомлення за допомогою лазера на відстань майже 16 мільйонів кілометрів

Це приблизно в 40 разів далі, ніж Місяць від Землі, і досягнення стало першим випадком, коли оптичний зв'язок було відправлено на таку відстань, пише ScienceAlert.

"Традиційно ми використовуємо радіохвилі для зв'язку з далекими космічними апаратами, але вищі частоти світла, як-от ближній інфрачервоний діапазон, забезпечують збільшення пропускної здатності, а отже, величезний приріст швидкості передачі даних. Якщо ми зрештою зможемо відправляти відеоповідомлення високої чіткості на Марс і з Марса без значної затримки, то це крок до необхідної нам технології", - наголошується в статті.

Відео дня

Тест був частиною експерименту NASA з оптичного зв'язку в далекому космосі (DSOC), і успішне встановлення лінії зв'язку відоме як "перше світло".

"Отримання першого світла - одна з багатьох важливих віх DSOC найближчими місяцями, що прокладає шлях до більш високошвидкісного зв'язку, здатного передавати наукову інформацію, зображення високої чіткості та потокове відео на підтримку наступного гігантського стрибка людства", - сказала Труді Кортес, яка є директоркою з демонстрацій технологій у штаб-квартирі NASA.

Ми всі покладаємося на схожі технології, вбудовані в оптичні волокна для нашого наземного високошвидкісного зв'язку, але тут вони були адаптовані для використання в глибокому космосі, щоб поліпшити наявні методи передачі інформації назад на Землю.

Оскільки це інфрачервоне світло, інженери можуть легко передавати його хвилі у формі лазера. Це не змусить світло рухатися швидше, але це впорядкує і обмежить його промінь вузьким каналом. Це вимагає набагато менше енергії, ніж розсіювання радіохвиль, і його складніше перехопити.

Це не означає, що це просте завдання. Біти даних кодуються у фотонах, що випускаються лазером, що вимагає низки потужних інструментів, включно з надпровідною високоефективною матрицею детекторів, для підготовки інформації до передачі та її перекладу на іншому кінці.

Ще одна проблема полягає в тому, щоб система адаптувала свою конфігурацію позиціонування в реальному часі. У цьому останньому тесті лазерним фотонам знадобилося близько 50 секунд, щоб дістатися від космічного корабля до телескопа, і обидва вони мчали через космос, поки це відбувалося.

Лазерний приймач, який встановив з'єднання, перебуває на борту космічного корабля Psyche, який перебуває в багаторічній місії, прямуючи до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Він встановив зв'язок із телескопом Гейла в Паломарській обсерваторії в Каліфорнії.

Psyche заплановано проліт навколо Марса, тож випробування буде продовжено, щоб удосконалити й удосконалити цей інноваційний метод лазерного зв'язку в ближньому інфрачервоному діапазоні та переконатися, що він настільки швидкий і надійний, наскільки це необхідно.

"Це було складне завдання, і нам належить виконати ще багато роботи, але протягом короткого часу нам вдалося передати, отримати і розшифрувати деякі дані", - сказала Міра Шрінівасан, керівник операцій DSOC у Лабораторії реактивного руху NASA.

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