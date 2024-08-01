Марсохід виявив плямисту породу в регіоні Червоної планети, який колись був теплішим і вологішим.

Марсохід NASA Perseverance, можливо, виявив докази існування життя на Марсі в минулому: він знайшов дивну, плямисту породу зі слідами хімії, яка могла підтримувати існування древніх мікробів.

Марсохід виявив стрілоподібну породу, названу водоспадом Чевая, уздовж північного берега долини Неретва, стародавньої, нині висохлої річки, яка колись впадала в кратер Джезеро на Марсі, пише Livescience.

Марсохід проаналізував породу, виявивши прожилковий осадовий матеріал, переповнений органічними сполуками, свідоцтва руху води та плями, схожі на плями леопарда, від хімічних реакцій, які могли використовуватися стародавніми мікробами для отримання енергії.

Відео дня

"Ці плями - великий сюрприз. На Землі такі типи особливостей у породах часто пов'язані зі скам'янілими рештками мікробів, які живуть у надрах", - сказав у своїй заяві Девід Фленнері, член наукової групи Perseverance і астробіолог із Технологічного університету Квінсленда в Австралії.

Perseverance є ключовою частиною місії NASA Mars 2020 вартістю 2,7 мільярда доларів. З моменту прибуття на Марс марсохід шукав ознаки стародавнього життя на поверхні Марса, проїжджаючи через кратер Джезеро шириною 50 кілометрів, збираючи десятки зразків гірських порід для подальшого повернення на Землю.

Марсохід виявив плямисту породу в регіоні Червоної планети, який колись був теплішим і вологішим, а це означає, що будь-які ознаки стародавнього життя будуть виглядати скам'янілими всередині порід там. Сканування, проведене приладом SHERLOC (сканування населених середовищ за допомогою Рамана і люмінесценції для органічних і хімічних речовин) Perseverance, показало, що порода містила молекули на основі вуглецю, а також смуги червонуватого гематиту з плямами заліза і фосфату. Дослідники заявили, що досі залишається загадкою, чи належав колись вуглець, виявлений усередині, стародавньому життю, а плями - його слідам, чи вони були створені небіологічними процесами.

"Водоспад Чеява - найзагадковіша, найскладніша і найбільш потенційно важлива скеля, яку коли-небудь досліджувала Perseverance", - сказав у заяві Кен Фарлі, науковий співробітник проєкту Perseverance.

"З одного боку, у нас є перше переконливе виявлення органічного матеріалу, відмінні кольорові плями, що вказують на хімічні реакції, які мікробне життя могло використовувати як джерело енергії, і явні докази того, що вода, необхідна для життя, колись проходила через скелю", - додав він. "З іншого боку, ми не змогли точно визначити, як утворилася скеля і якою мірою прилеглі скелі могли нагрівати водоспад Чеява і сприяти цим особливостям".

Якою б не була відповідь, її, найімовірніше, не буде отримано найближчим часом. Щоб доставити дорогоцінний вантаж Perseverance на Землю для аналізу, Європейське космічне агентство (ESA) спочатку пропонувало використати свій модуль Sample Retrieval Lander - космічний апарат з невеликою ракетою, в яку марсохід завантажить зразки породи і ґрунту. Потім ракета повернеться на орбіту зі зразками.

Однак наразі місія значно перевищує бюджет і затримується, скоротившись із початкової вартості та вікна запуску в 5 млрд доларів у 2026 році до більш ніж 11 млрд доларів до 2040 року. Щоб швидше отримати видобуток Perseverence, NASA відкрило торги серед приватних компаній.

Відкриття марсоходів - новини

Марсохід Curiosity допоміг зробити приголомшливе відкриття після 12 років перебування на Червоній планеті. Це сталося завдяки тому, що він випадково врізався в камінь.

Уже півроку Curiosity за завданням NASA досліджує канал Гедіз Валліс у кратері Гейла, який, імовірно, утворився 3 млрд років тому. Марсохід уже знаходив у цьому районі сульфати, які утворюються під час випаровування води.

30 травня марсохід Curiosity випадково перекинувся і розкрив кам'яну плиту. Під нею виявилися жовтувато-зелені кристали чистої сірки. Це абсолютно нове відкриття на Марсі.

Вас також можуть зацікавити новини: