Агентство передало його на Землю за допомогою зонда Psyche.

Американське космічне агентство NASA в рамках тестування технологій потокової передачі даних вперше відправило на Землю відео у форматі Ultra HD з глибокого космосу.

У 15-секундному ролику рудий Кіт на прізвисько Тейтерс, що живе у одного зі співробітників, грає з лазерною указкою. Відео заздалегідь було завантажено на космічний апарат "Психея", запущений за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy з Флориди 13 жовтня.

На Землю ролик з котом передали 11 грудня за допомогою лазера з відстані майже 19 мільйонів миль (близько 30 мільйонів кілометрів) - це в 80 разів більше, ніж від Землі до Місяця. Передача відео зайняла 101 секунду. Сигнал прийняв телескоп Хейла в Каліфорнії, а потім кожен кадр відправлявся в лабораторію реактивного руху (JPL, дослідницький центр NASA), де відео вже відтворювалося повністю в реальному часі.

Керівник проекту з приймальної електроніки в JPL Райан Рогалін зазначає, що, незважаючи на відстані в мільйони миль, передача сигналу з глибокого космосу була швидше, ніж з центру прийому - в JPL за допомогою інтернету.

Передачу потокового відео за допомогою лазера в NASA називають важливою віхою, яка дозволить здійснити майбутні місії людини за межами навколоземної орбіти.

"Цей тест прокладе шлях до високошвидкісного зв'язку для підтримки наступного гігантського стрибка: відправки людей на Марс", - відзначили в космічному агентстві.

Новини NASA - деталі

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало нові зображення Марса. Вони були зроблені орбітальним апаратом Odyssey за допомогою камери Thermal Emission Imaging System (THEMIS).

У NASA повідомили, що зображення являє собою композицію помилкових кольорів, створену шляхом поєднання трьох каналів інфрачервоних даних, які висвітлюють водно-крижані хмари і пил в атмосфері.

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