Він не становив жодної загрози під час свого прольоту біля Землі.

Серія знімків, зроблених NASA, показала, що великий астероїд, який пролітав повз Землю кілька днів тому, насправді складався з двох космічних каменів, "злиплих" в один об'єкт, схожий на сніговика.

Камінь розміром зі стадіон, який отримав назву 2024 ON, пролетів повз Землю на відстані приблизно мільйона км, що приблизно в 2,6 раза більше за відстань між Місяцем і Землею, пише Independent.

Помічений тільки в липні Системою оповіщення про астероїди, він був дійсно величезних розмірів - близько 300 м у поперечнику, що робить його на 99% більшим за будь-який інший навколоземний об'єкт.

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Дослідники зазначили, що космічний камінь у формі сніговика, ймовірно, є типом астероїда, який називають "контактним подвійним" з двома округлими частками, розділеними "вираженою шийкою", в якій одна частка приблизно на 50% більша за іншу.

Ймовірно, він утворився, коли два космічні камені так близько підійшли один до одного багато століть тому, що їхнє гравітаційне тяжіння зв'язало їх.

Хоча він був класифікований як "потенційно небезпечний", насправді не становив жодної загрози під час свого недавнього прольоту повз Землю.

NASA використовує термін "потенційно небезпечний" для будь-якого астероїда, який наближається до Землі на відстань 7,5 млн км від орбіти навколо Сонця.

Дослідники кажуть, що він також не становить жодної небезпеки для планети в осяжному майбутньому.

Небезпека астероїдів

Наразі виявлено близько 25 тис. великих астероїдів, які можуть, принаймні, стерти з лиця землі ціле місто. Але останні оцінки траєкторій усіх відомих астероїдів показують, що жоден із них не становить жодної загрози для планети протягом наступних 100 років.

Однак також було кілька близьких зіткнень астероїдів, виявлених лише за кілька днів і тижнів до їхнього прогнозованого прольоту. Також були випадки, коли астероїди були виявлені такими, що наближаються до Землі всього за кілька годин до того, як вони увійшли в атмосферу планети.

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