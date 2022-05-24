Максимальне зближення з Землею відбудеться 27 травня.

Через кілька днів повз Землю пролетить найбільший в цьому році астероїд.

Про це повідомляє Science Alert.

За даними Центру вивчення об'єктів, що зближуються з Землею, 27 травня до Землі наблизиться величезний астероїд, який в чотири рази перевищує розмір Емпайр-стейт-білдінг.

Астероїд, названий 7335, пролетить повз нашу планету на відстані приблизно 4 мільйони кілометрів. Це майже в 10 разів більше середньої відстані між Землею і Місяцем.

Проте, враховуючи величезні розміри космічного каменю - а це 1,8 км в діаметрі - і відносну близькість до землі, НАСА класифікувало астероїд як "потенційно небезпечний". Це означає, що астероїд може завдати величезної шкоди нашій планеті, якщо його орбіта коли-небудь вийде на орбіту Землі.

За даними НАСА, 7335 є найбільшим астероїдом, який наблизиться до Землі в цьому році. За оцінками вчених, астероїд рухається зі швидкістю близько 76000 км/год, або у 20 разів швидше кулі.

Нагадаємо, раніше космічний апарат "Люсі" зняв, як виглядає повне місячне затемнення з космосу.

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