На даний момент триває місія з пошуку слідів життя на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові знімки з поверхні Марса. На фото великим планом зображений марсіанський грунт - каміння й червонуватий пісок.

Знімки були опубліковані на сторінці місія у Twitter.

Як повідомляється, марсохід все ще знаходиться біля підніжжя дельти, обшукуючи територію в пошуках хороших каменів для проб.

Нагадаємо, в кінці квітня марсохід Perseverance офіційно розпочав "кампанію Delta Front", під час якої вчені спробують відшукати сліди життя на Марсі.

Perseverance проїде 40 метрів вгору по дельті стародавньої річки, по шляху пробурить керн й схарактеризує шаруваті осадові породи, складові дельту. За словами вчених, ці відкладення утворилися мільярди років тому, коли вода текла по поверхні Марса, а річка впадала в стародавній кратер внизу. Якщо в цей час на Марсі дійсно було життя, залишки або сліди цих організмів могли зберегтися в деяких з цих стародавніх порід.

Детальніше про місію

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, що включає пошуки ознак давнього мікробного життя. Марсохід буде передавати дані про геологію планети і стародавній клімат, прокладе шлях для більш глибокого вивчення людиною Марса і стане першою місією по збору і зберігання марсіанських копалин і пилу.

У наступній місії NASA у співпраці з Європейським космічним агентством відправлять космічний корабель на Марс, щоб забрати ці зразки з поверхні і повернути їх на Землю для аналізу.

Нагадаємо, ровер Perseverance завдяки спеціальним мікрофонам записав 5 годин марсіанського вітру, хрускіт коліс про гравій поверхні Червоної планети і звуки двигунів.

Вас також можуть зацікавити новини: