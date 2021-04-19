Президент пишається, що до розробки цього вертольоту причетний українець Ігор Панченко.

Президент України Володимир Зеленський привітав Національне аерокосмічне агентство США (NASA) з першим польотом Mars Helicopter.

Читайте такожHubble сфотографував розкішну галактику великим планом (фото)Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Технології перемагають. Вітаю НАСА з першим польотом MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко», - заявив він.

За словами президента, Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30».

Перший політ вертольоту на Марсі: подробиці

Літальний апарат Ingenuity («Винахідливість»), який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance («Наполегливість»), 19 квітня здійснив перший випробувальний політ.

Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становила майже три метри над поверхнею планети. Під час польоту марсохід Perseverance ретранслював на Землю знімки й дані, отримані вертольотом-дроном.

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Автор: Костянтин Гончаров