Вертоліт NASA став першим, який здійснив керований політ на іншій планеті.

На Марсі успішно злетів перший в історії позаземний дрон-вертоліт Ingenuity ("Індженьюіті").

Апарату вдалося піднятися на триметрову висоту і протримався там кілька десятків секунд, пише N+1.

Читайте такожПершу жінку на Місяць доставить компанія Ілона Маска: NASA підписало контрактIngenuity доставили на Червону планету разом з новим ровером Perseverance ("Персеверанс") в лютому 2021 року. Це невеликий вертоліт з парою співвісних гвинтів довжиною 1,2 м кожен.

Спочатку пробний політ Ingenuity був запланований на 11 квітня. Однак його перенесли через проблеми зі сторожовим таймером системи управління, які призвели до провалу тесту на сильну розкрутку гвинтів.

19 квітня о 09:31 за Києвом дрон здійснив свій перший політ на Марсі. Підтвердження у вигляді телеметричних даних і знімка тіні дрона, зробленого навігаційною камерою, а також знімків з ровера, прийшло на Землю через 4 години.

Завдяки Ingenuity інженери підтвердили, що безпілотник справді може літати в розрідженій атмосфері Марса. Очікується, що до кінця місяця дрон здійснить ще кілька коротких польотів для вивчення особливостей роботи безпілотників у справі дослідження Марса або титану.

Трансляція результатів польоту велася на Youtube.

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Автор: Катерина Комолова