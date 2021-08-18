Данила Галицького коронували даною короною у 1253 році.

Історики представили реконструкцію корони королівства Русь, яка належала королю Данилу Галицькому та його нащадкам.

Над проектом працювали реконструктор Валерій Міщенко та кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров. Він оприлюднив зображення 3D макета артефакту у Facebook.

Як зазначив Алфьоров, Данила Галицького коронували даною короною у 1253 році. Вона передавалась у спадок його нащадкам разом із титулом королів Русі.

За його словами, зображення Корони вдалось виокремити серед джерел, які не сприймаються дослідниками історії Русі, а саме з митних пломб ХІІІ ст. Протягом року історики досліджували українські та іноземні пам’ятки для створення 3D макету корони.

Він також висловив сподівання, що ця робота допоможе в роботі над проектом великого герба України.

Данило Галицький – історична довідка

Данило Галицький - правитель Галицько-Волинського князівства XIII століття. У 1253 році прийняв від папи Іннокентія IV королівську корону, отримавши титул короля Русі. Уклав союзи із Римом, Тевтонським орденом, польськими і угорськими правителями. Протистояв вторгненню татар.

Час правління Данила Галицького вважається періодом найбільшого економічно-культурного піднесення та політичного посилення Галицько-Волинської держави, яку українські історики розглядають як спадкоємицю Київської Русі.

Автор: Дмитро Захаров