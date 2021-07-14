Законопроект внесений президентом України.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити закон про великий Державний Герб.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроект "Про великий Державний Герб України" (№5712), який внесено президентом України Володимиром Зеленським.

Таке рішення підтримали 17 членів комітету, два проголосували проти, троє – утрималися.

На засіданні комітету перший заступник голови Верховної Ради України, представник президента у ВРУ Руслан Стефанчук зазначив: "Безперечно, ми всі свідомі того, що основним гербом України залишається тризуб - малий герб України". За його словами, це "найбільш лаконічний" і найкращий у світі державний герб.

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Державний Герб України - історія

У лютому 1992 року Верховна Рада своєю постановою затвердила Державний Герб України, який має статус малого герба - золотий Тризуб на синьому щиті. Проводилося кілька конкурсів щодо великого Герба, але вони були безрезультатними.

У 2020 році Міністерство культури та інформаційної політики провело конкурс на визначення кращого ескізу великого Державного Герба України.

У листопаді 2020 року Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив кращий ескіз, який затверджуватиме Верховна Рада.

Перемогла робота Олександра Кохана, співавтора Малого герба.

З лівого боку на ескізі зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну чи Наддніпрянщину), з правого боку - фігура Лева (як символ Західноукраїнської народної республіки у 1918 році). Посередині між ними - зображення сучасного малого герба на синьому щиті. Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, а на ній зображено козака з мушкетом (уособлює Південну і Південно-Східну Україну).

У грудні результат конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України оскаржили в Окружному адмінсуді Києва.

29 червня на сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту про великий Державний Герб України. Він був внесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради як невідкладний.

При цьому виявилось, що зображення великого Державного Герба України відрізняється від того, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року. Цей варіант герба був розроблений у 1990-х роках під керівництвом Олександра Івахненка.

13 липня за включення проекту закону "Про великий Державний Герб України" (№5712) до порядку денного на 14 липня проголосували 243 народних депутати.

Справка УНІАН. Відповідно до Конституції, "великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є Знак Княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України)".

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Автор: Надя Пришляк