Китайський місяцехід підійшов ближче і роздивився об'єкт, який раніше здавався незвичайним.

У листопаді 2021 року китайський місяцехід "Юйту-2" виявив щось цікаве на зворотному боці Місяця. Зображення об'єкта було розмитим і викликало чимало теорій. Тепер же апарат зміг наблизитися і визначив, що це насправді.

Про це пише The New York Times.

Об'єкт кубічної форми зі зворотного боку природного супутника Землі прозвали "таємничою хатиною" або "місячним кубом". Деякі говорили, що його форма виглядала занадто точною, щоб це був просто камінь. Хтось навіть вірив, що це щось, залишене прибульцями, як моноліт у "Космічній Одіссеї 2001 року" Артура Кларка.

Після виявлення об'єкта місяцехід відправили на більш детальний огляд, проте на те, щоб дістатися до місця, пішли тижні.

Читайте такожNASA показало дивовижні знімки Землі з новітнього супутника (фото)І ось у п'ятницю, 7 січня, Китай опублікував інформацію про результати огляду загадкової знахідки. Поблизу виявилося, що це насправді лише камінь, а ідеальна геометрична форма - гра світла, тіні та кута зйомки.

Водночас один з віддалених операторів місяцеходу на Землі зазначив, що камінь чимось нагадує кролика, а ще один з каменів поруч трохи схожий на морквину. При цьому назва самого місяцеходу перекладається як "Нефритовий заєць" або "Нефритовий кролик".

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWMhttps://t.co/GFCIRzqmDupic.twitter.com/jpDLDS8TZu — Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022

Зараз місяцехід "Юйту-2" вже проїхав трохи більш як 1000 метрів з того часу, як три роки тому прибув на зворотну сторону місяця, у кратер Фон Карман, в рамках місії "Чан'е-4". Це перша місія, яка прилунилася на зворотному боці.

Раніше УНІАН писав, як китайський місяцехід сфотографував невідомий об'єкт на поверхні супутника Землі. Він нагадував хатину.

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